SMS vom Mittwoch, 23. November 2016

SMS im Überblick

Zu verschenken



Reprokamera AGFA Repromaster. Muss in Burgdorf abgeholt werden. 079 688 22 33



Puzzle, 500 Teile. 031 911 20 54



Weltgeschichte vom Weltbild Verlag in vielen Bänden. Wie neu. 079 289 32 76



Aquarium, L: 1,30, B: 45, H: 56, auf Metallgestell H 50 . Ohne Zubehör. 078 789 34 83



Polstergruppe grün, 3-plätzer und 2 Sessel. Älteres Modell mit Holzlehnen. Abzuholen in Frutigen. 077 471 14 45



Elektrische Schreibmaschine, Computertisch, weiss, L: 155, T: 70, H: 75 cm. Muss in Köniz abgeholt werden. 079 324 12 39



Ticket für Comedy Starbugs, am Dienstag 13. Dezember in das Zelt in Bern. Nur SMS. 079 462 94 52



Bettsofa blau, 172 x 100 cm, ausgezogen 172 x 215 cm. Muss in 3115 Gerzensee abgeholt werden. 078 827 45 01



Briefkorb/Ablagefach, Marke Leitz, 5 Stück, Farbe Grau, neu. Abzuholen in Solothurn. 079 602 27 38



Gartentisch: 140 x 85 weiss, Kunststoff und 6 Stühle mit Kissen. In Neuenegg. 031 741 28 43



Kleine Holzkommoden, Grösse: L 460, H 770, B 460 mm. 2 davon mit Türe, 1 mit drei Schubladen. Zustand wie neu. Farbe braun und ein kleiner Holzschreibtisch mit zwei Schubladen, Grösse: L 1050, H 770, B 460 mm. Farbe braun. Guter Zustand. 079 529 52 31



3 schöne Sammlerpuppen mit Halter, 40 cm gross. Abzuholen in Steffisburg. 078 868 07 53



Bundesordner, Breite 5 cm. In Top Zustand. Bitte nur SMS.079 854 57 46



Kettler-Rudergerät. Abzuholen in 3604. Bitte nur SMS. 079 523 85 10



Verschiedene Stricknadeln. Nur SMS. 079 462 14 90



Zirka 50 Western. G. F. Unger. 079 775 58 55





Gratis gesucht



Bananenkisten. 078 864 18 83



Hot-Dog-Maschine. 079 740 96 77



Migros Teddy-Sammelkleber. 079 665 97 75



Eishockeyschlittschuh-Schoner mit Rollen. 079 665 97 75



Knabenschlittschuhe, Grösse 32 oder 33. 079 750 63 35



9 Aldi Punkte für Plüsch-Vitaminis. 078 710 48 15



CCS -Ausbildungsordner für den Hochseeausweis und auch anderes Lehr- oder Prüfungsmaterial (Seemanschaft Karten etc.). 079 813 88 21



Schaltafeln (Betonverschalungstafeln), auch alt. 078 727 15 50



Das Buch: Saurer - Geschichte einer Nutzfahrzeugfabrik von Kurt Sahli. 079 548 02 37



Strohtasche mit Pailletten vorne drauf. Sterne oder Kirschen. 079 462 14 90



Restenwolle (keine Baumwolle) für Frau im Altersheim die gerne strickt für Hilfswerke. 079 649 02 73



Möbel und Figuren für ein Puppenhaus, dürfen gerne auch etwas älter sein. Region Emmental oder Burgdorf. 079 901 64 72



Das Buch „Das Kerbschnitzen“ von Christian Rubi. 079 812 69 52 oder 033 442 15 54



Dichtungsring, 18 cm Durchmesser für Dampfkochtopf Sigg 2,8 l (im Handel nicht mehr erhältlich). SMS oder Whatsapp 079 135 71 11



Migros-Weihnachtsteddys-Kleberli. 079 688 67 88



Bestandteile der alten Zylissküchenmaschine Typ 450. Ich brauche einen Ersatzstab. 077 422 67 54



Schnelles E-Bike, auch zum wieder herrichten. 075 431 98 60



Theaterkleider für Erwachsene, Engel, Engelsflügel, Joseph, Hirten. 079 425 55 49



4 Alu-Felgen für Nissan Micra. 079 402 26 14



Autöli von Disney`s Cars. 077 496 24 64





Diverses



Gefunden in Utzenstorf beim Bahnhof: Schlüssel eingraviert (Bill-Keller) mit Stimorol Schlüsselanhänger. 079 529 25 57