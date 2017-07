SMS vom Mittwoch, 12. Juli 2017

Infobox

Zu verschenken



2 Damenfahrräder. 079 746 96 89



Kleiner Farbfernseher der Marke Sony Bravia, Diagonalmass ca. 45 cm, läuft einwandfrei. Abzuholen in Steffisburg. 079 244 22 71



Zirka 70 CDs (Schlager und Volksmusik, ältere Stücke). 031 839 73 44



Fahrbarer Grill aus Guss und allem Zubehör wie Rost, Auffangschale und Drehspiess. Abzuholen in Steffisburg. 079 244 22 71



Kinderbett, 75 x 145 cm, aus Holz, seitlich Stäbe, Höhe verstellbar, neue Matratze. In Langenthal. 079 212 27 19



Runde Eckpolstergruppe, bordeauxrot, ca. 2,5 / 3,6 m mit Gebrauchsspuren für Partyraum oder ähnliches. Abzuholen Ende August in Frauenkappelen. 079 355 97 32



AEG-Tiefkühlschrank, Nutzinhalt: 267 Liter. T: 60 cm, B: 65 cm. Funktioniert einwandfrei.

Muss abgeholt werden. 079 285 14 38



Staubsaugersäcke „s-bag“ für Elektrolux. 077 470 62 80



Schöner, massiver, antiker Eichenschrank. 079 474 91 85



Schönes neueres Bett, 0.90 x 2 m mit Naturholz. Abzuholen Nähe Kerzers. Nur SMS. 079 461 84 35



Kindersonnenschirm, Durchmesser 120 x 150 cm. Taucherbrillen für grössere Kinder (2 Stk.), Flickenteppich 230 x 60 cm. Abzuholen in Frutigen. 079 745 75 68



Keyboard. 079 581 63 33



Legoeisenbahn aus den 80er-Jahren, läuft aber noch mit blauen Schienen, eventuell für Sammler. 079 581 63 33



Wasserdampfstaubsauger, wie neu. Abzuholen in Wimmis. 079 413 44 00



Grosse Kalenderbilder „Kindergesichter der Welt“. Di bis Do. 033 345 71 16



Tisch 130 x 80 cm, Tischblatt grün, eventuell für Bastelraum und Kompostsilo aus Draht. 079 451 50 52



Hermes 3000 Schreibmaschine in Koffer, funktionstüchtig. 031 301 84 37



Gurtenfestival-Ticket für den Samstag. 079 679 46 56



Lättlirost, 140 x 200 cm. 079 380 93 32









Gratis gesucht



Akku für Tel. (Switel DF 1402). 079 613 20 02



Kindergärtnerin sucht ein altes Damenvelo, um vom Bahnhof in den Kindergarten zu fahren. 076 511 10 38



Leere Blechbüchse von der Basler Fasnacht 2017 vom Läckerlihuus Basel. 079 202 95 05



Nespresso-Maschine für Kapseln Tee und Kaffee. 079 622 48 90



Fernglas für die Katzensuche. 079 438 34 92



Legosteine oder Playmobilsachen. Langenthal und Umgebung. Nur SMS. 079 564 72 19



Grosse, leere Kinderüberraschungseier. 079 688 67 88



4 Gemeinde-Tageskarten für 15.07.17. 079 712 02 78



Palette-Aufsteckrahmen, 80 x 120 x 40 cm. 079 335 07 91



Alten Koffer, um an Koffermärkte zu gehen. 079 622 48 90



Neuere Thule Dachbox. 079 823 80 97



Das Buch „23 Jahre sprachen sie nie zusammen“ von Jürg Fasnacht, Oldverlag. 079 288 98 44



Kleiderschrank mit 2 Schiebetüren (Ikea) in Thun-Umgebung. 076 565 00 60



Ukulele. 078 659 52 32





Diverses





Heimgekehrt! Schwarzer Kater mit weisser Schwanzspitze. Danke allen, die bei der Suche mitgeholfen haben. 079 383 61 73



Senioren-Theatergruppe sucht dringend 1 bis 2 Männer. 079 229 02 07



Dringend gesucht: Guggemajor/in für Kindergugge in Bern. Probe ab September jeden 2. Montag von 18.30-19.30 Uhr. 079 461 55 67



Lieber Pendler/in, ich wäre sehr froh, wenn du/Sie mir den Vögele-Plastiksack mit 2 Gürteln, kurzer Lederhose (Style Oktoberfest) und einem Doppelpack U-Hosen, welcher am 6.7. in der S8 liegen geblieben ist, zurückgeben würdest. Vielen Dank. 078 408 62 12



Verloren am Mo, 10.7.: 2 Hausschlüssel, 1x eckig, 1x rund mit Finderanhänger, Schadaustrasse-Frutigenstrasse-Dürrenast-Migros. Bitte nur SMS. 079 262 06 05