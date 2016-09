SMS vom Freitag, 30. September

Die SMS im Überblick

Zu Verschenken



Komplettes Lotto-Set bestehend aus Karten, Gläser, Jetons, Geldbeutel und Spielmacher-Material.

079 34 15 85



Vortrags-CD von Prof. Werner Gitt: «Sind alle Religionen gleich?»

079 613 20 02



2x Weinmesse Eintritte Bern. Nur sms!

079 536 96 37



Grosser dunkelblauer Sitzsack (gefüllt mit Styropor), abzuholen in Wichtrach. Bitte nur sms.

078 804 43 07



Wer kann Gummizapfen brauchen für Chiantiflaschen?

077 435 92 32



Doppelbett mit 2 guten Lattenrosten und Matratzen, dunkelbraun. Muss abgeholt werden.

079 740 79 25



Jägerzaun 60 cm hoch 2x3m lang, in gutem Zustand.

079 347 58 88



Kühlschrank, 53cm breit, 58cm hoch, 54cm tief.

079 338 75 91



Daengelistein für Sensen. Abholen in 3612.

077 478 94 01



Mehrgängiges Marken-Damenvelo. Reifen müssen kontrolliert werden. Bitte nur sms. Region Gürbental.

079 283 64 83



Fototasche mit diversen Kameras, Objektiven und Zubehör.

033 222 48 53



Schöne Jungenkleider, Grösse 122/128. Nur sms.

079 823 80 97



An Tüftler: Schöne Wanduhr, Pendel, Gewichte. Müsste evtl. nur gereinigt werden.

033 222 48 53



Holzesstisch oval (ausziehbar) inkl. 5 Stühle. Gratis abzuholen in Ostermundigen.

079 359 09 04



Beiges Alcantara 2er Sofa. Abzuholen in 3855.

079 3403416



25 Stück Finnentäfer, 230 cm, einseitig behandelt, neu.

031 301 40 88 oder 079 66 50 12



Grüne Winterjacke mit Kapuze Grösse XL.und verschiedene Halstücher. sms.

079 462 14 90



Reitregenmantel Militärmantel, Gummireitstiefel, Gerte. Zu verschenken in 3303. Bitte sms.

079 228 59 45





Gratis Gesucht



Guterhaltener zweirädriger Holz-Schubkarren. Würde mich sehr darüber freuen.

079 738 30 15



Einen gut erhaltenen Tiefkühlschrank mit ca 5 Schubladen. Wird abgeholt.

079 632 80 94



CD von Markus Dolder 1998.

031 711 40 51.



Ich suche für meinen Sohn noch EM Panini-Bildli. Wer kann mir helfen? Kann auch tauschen. Nur sms. Merci.

079 351 00 55



Swiss Milk Punkte. Wäre dankbare Abnehmerin.

079 647 67 70



Alte, guterhaltene Truhe, Deckel flach.

079 563 04 27



Dängelistock mit Dangelhammer.

079 301 77 54



Bin auf der Suche nach Zaunpfosten 180 cm an liebsten Hartholz. Um den Schafzaun zu erneuern. Bitte nur SMS. Herzlichen Dank schon im voraus.

079 283 64 83



Fotoapparat, Küchenwaage, Passe-vite. Kann abgeholt werden. Danke zum Voraus!

079 873 48 23



A. Lucchesi : Püppchen , Baby-Figuren , Laufgitter u.s.w. Bitte nur sms.

079 448 72 54



Beamer: Wer hätte einen?

076 749 45 44



Winterjacke Mammut XL/XXL, wer hätte eine abzugeben ?

076 749 45 44



Hat jemand gedörrte Goldmelisse abzugeben? Zollikofen.

079 742 46 71



Wir suchen einen Gutschein vom Nettoshop. Wer hätte einen abzugeben?

078 768 02 02



12-jähriger Hobbymech sucht Mofas und Roller.

079 905 38 86





Diverses



Verloren am Samstag 17. September in Thun: Schlüsselring mit 3 Schlüssel und Karabiner.

076 464 55 50