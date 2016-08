SMS vom Freitag, 26. August 2016

SMS des Tages

2 Gummi-Regenmäntel, grün. 032 913 31 88



Damenkleider, Grösse 54/56. 079 225 84 79



20-Franken-Gutschein von Pro Senectute. Gültig bis Ende 2016. Und Lauflernhilfe mit Rädern, höhenverstellbar. Abzuholen in 3652. 079 381 31 39



Bürokorpus mit Rolltüren (beige/weinrot), L x B x H: 135 x 43 x 118. Muss in 3302 abgeholt werden. 079 692 79 06



2er-Leder-Sofa, violett. Muss abgeholt werden in Hellsau. 078 883 54 88



7 kg Seifenresten. 079 811 04 90



Kaffeemaschine Jura Impressa, gebraucht. Abholen in Münsingen. 079 628 75 01



Ehemaliges Aquarium, für die Mäusehaltung geeignet. 130/50/50. Nur SMS. 079 523 36 07



Sehr gut erhaltene Gehhilfe ("Böckli", wie Rollator, nur ohne Räder), sowie Dreibeinhocker aus Kunststoff mit Gummifüssen, um sitzend zu duschen. In Langenthal abholen. Nur SMS. 077 423 88 60



Gratis gesucht



Wär schänkt mir im Rum Thun Dame-Winterkleider? Oben 52/54, unten 48/50. 079 225 84 79



Bayrische Lederhosen, Grösse 52/54. 079 634 76 67



Die Bücher von Linda Castillo: „Mörderische Angst“, „Teuflisches Spiel“, „Grausame Nacht“. Eventuell zum Ausleihen. 079 399 59 88



Alphorn: wer hätte eines abzugeben? 076 749 45 44



Winterjacke Northface, rot, oder Mammut XXL, sowie weisse Rollkragenpullover, XL oder L. 076 749 45 44



Stockwinde. 079 384 60 78



Alte, gebrauchte Schwingerhosen. 079 204 95 23



Parfummuster für 12-jährigen Teenager. 079 823 80 97



Bücher auf Englisch. Schriftsteller: Karin Slaughter, J.D. Robb und Mary Higgins Clark. Umgebung Köniz/Bern, werden abgeholt. Bitte nur SMS. 079 659 53 08



Stehtisch aus Alu, zur Ausleihe am Samstag, 8. Oktober. 079 303 95 20



Speisekürbisse. 079 569 20 60



3 Panini-Bilder: 6, 374, 375. När wär ds Buech voll. 079 312 37 23



Gesucht für Schulklasse: alter, laut tickender Wecker und Legogrundsteine (keine Figuren). Raum Solothurn - Olten. Bitte nur SMS oder WhatsApp. 079 461 76 24



MS-Office 07, 10 oder 13 mit Outlook. 079 742 17 18



Ein Kindersitz für auf den Holzschlitten und ein Skihelm für einen 2-Jährigen. 079 687 27 72



Märkeli von Coop für Plüschtierli. Porto würde ich allenfalls übernehmen. 079 262 45 60



Das Buch „Gesucht“ von Camilo José Cela (Mazurka für zwei Tote). 078 846 77 25



Diverse



Verloren in Konolfingen: goldener Ehering mit Gravur innen: „Hans 13.6.1981“. Bitte nur SMS. 077 492 83 22



Wär lismet mir Socke? Rum Thun. Wulle wird zur Verfügig gstellt. 079 225 84 79



Suche dringend für Sonntag, 11.9.: einen Kotelett-Brätler beim Schützenhaus Krattigen. 079 784 95 04