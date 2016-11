SMS vom Freitag, 25. November 2016

Infobox

Zu verschenken



2 Silowagen mit 2 Pneuräder. In Herzogenbuchsee. 062 961 17 87



Fünf kleine Holzhäuschen als Unterschlupf für Hamster, Mäuse oder Ratten. In 3325 abzuholen. 079 391 80 38



BEA-Punkte. Nur SMS. 079 937 77 98



2 Eintritte für ein Heimspiel von Wacker Thun. Bitte nur SMS. 078 628 01 94



Dunkelgrünes Bike, 26 Rahmen, gut erhalten. Abzuholen in 3018 Bern. Nur SMS. 079 381 18 61



Stechpalme, Stamm 1.5 x 30 und 1 Birke, ca. 5 m. Kann in Kaufdorf gefällt/abgeholt werden. 079 363 86 87



2 Blechzuber, div Gartengeräte, Blumentöpfe, etc. Abzuholen in Roggwil. 079 690 28 42



Schrank, 2-türig, innen mit Trennwand, Kleiderstange sowie Tablare Grösse: H 183 cm, B 90 cm, T 56 cm. Abzuholen in Münsingen. 079 768 43 07



Farmmania. Nur SMS. 079 483 45 41



Sideboard, L 140 cm, T 45 cm, H 90 cm. Mit 2 Türen und 5 Schubladen. Farbe Ahorn. Muss abgeholt werden. Nur SMS. 078 921 99 79



Christbaumständer, weisses Glas. Mittelgross. Abzuholen in Worblaufen. 079 400 94 57



Neue Babybett-Matratze, 60 x 120. 079 604 69 09



Ergometer Tele. 079 324 12 39



Viele VHS-Videobänder mit interessanten original Naturaufnahmen. 078 813 54 52



Einige Stoffreste und Bastelartikel. 034 411 16 74



Ältere Orgel, noch in gutem Zustand und eine Bar mit Theke aus hellem Holz mit Beleuchtung. 078 663 82 73



Abzugeben in Grünen: 1 kg sehr scharfe Chilis. 077 420 79 69



Schwarzer Leder-Staatsriemen mit 16 gelben Schnallen. 079 708 73 28



Rangierwagenheber Hydr. Abholen in 3015. Nur SMS. 079 967 82 41



2 Koffer, ideal für Koffermärit, je 70 x 50 cm sowie eine Schreibmaschine und eine Aufschnittmaschine von Landi. 079 410 00 21





Gratis gesucht



Kinderbuch „Globi bei den Pfadpfindern“. 076 467 55 89



Kinderschränke. 076 413 82 70



Gut erhaltene Skischuhe 44/45. 076 749 45 44



Betty Bossy Bücher. 079 745 15 86



Skisack. 079 609 95 60



Puppenkleider für Barbie-Puppe. Bitte nur SMS. 078 818 32 28



Ecksofa, Thun Umgebung. 076 565 00 60



Das Buch "Die Tochter des Jägers“ von Lukas Hartmann als Leihgabe oder auch zum Behalten. Hole es ab im Raum Bern oder vergüte Porto. 079 298 07 74



Fischerausrüstung für Anfänger. Nur SMS. 076 803 39 43



Holzzählrahmen für die Schule. Nur SMS. 079 455 66 03



Aqua-Jogging-Gürtel. Raum Berner Oberland. 077 424 70 02



Wiehnachtsdeko für draussen. Raum Thun. 079 225 84 79



Funktionstüchtiger Plattenspieler. 078 811 51 61



Mann sucht Langlaufausrüstung. Region Thun. 076 309 32 29



Rucksack vom Jungfrau Marathon 2012. 079 399 16 88



Schafschermaschine. 079 736 66 24



Newborn-Schale zum TripTrap für unsere Grosskinder. 079 815 12 22



Migros Weihnachtsteddy-Kleberli. 079 688 67 88



Ticket für NRJ Star Night, 25.11.16 im Hallenstadion. 079 594 19 87



Sehr schönes Seniorenbett,120/200, Holz oder Metall, mit Kopf- und Fussteil (evtl. Tausch: Bett 180/200 mit int. Nachttischli Erle, neuw.) 079 410 24 61









Diverses



Wer hat seit letztem Freitag in Thun oder Steffisburg ein schwarzes Etui mit vier Schlüsseln gefunden? Bitte melden. 079 205 76 13