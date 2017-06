SMS vom Freitag, 16. Juni 2017

Infobox

Zu verschenken



Schreibtisch aus Holz, beidseits ein Korpus. Masse: 128/72/74. Abzuholen in Koppigen. 079 488 45 46



„Niesenhütte Bambino“ (6m2), geeignet für Meerschweinchen. Muss noch im Juni abgeholt werden. 078 733 85 11



Neuwertiges Duschbrett, (Badewannenaufsatz), abzuholen in Spiez, bitte nur SMS. 079 762 54 46



Tagetes zum Setzen, Farbe orange. 079 718 02 66



In Oberbalm: 3 uralte Vorfenster für Dekozwecke. 079 248 44 45



Bügel Mange, 1m breit, abholen in Kandersteg. 033 675 13 41



Sackwaage, abzuholen in Bolligen. Nur SMS. 079 510 78 50

Ping-Pong-Tisch mit Zubehör. In Bern. Nur SMS. 079 408 47 81



4 weisse Kunststoff-Balkonstühle mit Kissen, abzuholen in Niederwangen. 078 802 40 66



5 Schachteln Hellraumprojektor-Folien A4 und 120 Ordner (7 cm breit, diverse Farben) abzugeben. Abzuholen in der Stadt Bern. Bitte nur SMS. 079 729 03 37



Etwa 70 ältere aber nicht gebrauchte Dachziegel, 23 x 40 cm. Abzuholen Nähe Burgdorf. 079 2173117



Sessel. 079 665 05 22



Zwei grosse Plüschtiere (Elefant und Bär). Raum Emmental. 079 327 16 10



Stapelbare Plastik-Gartenstühle mit Arm- und Rückenlehnen, weiss, 6 Stück, fast neu. In Bern/Hinterkappelen. 079 451 06 11



Sonnenstore aus Stoff, Breite 4 Meter. 079 461 58 85



Vintage-Hochzeitsanzug für schlanken Mann. In 3073 Gümligen. 078 886 87 51



Stahlfass, H: 90 cm, D: 60 cm mit ca. 200 kg Steinkieselsand. Abzuholen in Unterseen. 079 467 45 57



Plüschtiere. 079 819 74 71





Gratis gesucht



Globibücher für Grosskinder. 077 436 13 10



Blechzuber. 031 859 20 91



Viele verschiedene Glasväseli für Hochzeitsdeko, max. Höhe 18cm, Raum Thun, nur SMS. 078 803 83 30



Bergseil. 077 41 44 521



In der Region Burgdorf: Kinderpult für 1.-Klässler, ev. mit Stuhl dazu. Tel. oder SMS an 079 361 10 37



Noch gut funktionierendes Samsung Galaxy S4 mini. Tel. oder SMS an 079 361 10 37



Leere Puppenstube mit einem Fenster. 076 593 33 97



Duplo. 077 421 95 35



Teichschale für unsere Pommernenten. 079 815 92 81



Sega- und Nintendo-Konsolen und -Spiele. Bitte nur SMS. 076 283 33 04



Kamera von Sony Video Camera Recorder HI 8. Wir möchten Filme überspielen.

076 588 22 64



"Blocher"- Polierer für Holzböden, Handgerät oder Maschine. 078 863 68 65



Uhrmacher-Werkzeug und Ersatzteile. Porto übernehme ich gerne. 079 262 42 27



Töggelikasten und diverse Bastelsachen (Servietten, Malfarben, etc.) 079 622 48 90



Verein sucht Metall- oder Holzregal, Vitrine, Bücherkarussell oder Bücherturm. 079 927 18 77



Vorderbeinwinde zu älterem Klauenstand. 079 280 11 38



Holzleiter zur Deko. 079 364 28 26



Altes Stück von einem Feuerwehrschlauch, ca. 4 Meter. Kann undicht und ohne Anschlüsse sein. 079 293 03 34



Metalldedektor jeglicher Art. 079 746 08 07



Rollstuhl. 079 950 47 78



Luftentfeuchter und Luftbefeuchter, elektrisch.076 749 45 44



Alter Blechzuber. 079 290 09 88



Grosse Volière mit Dach. 079 519 47 53



Gut erhaltenes Rennvelo für Triathlon, Rahmengrösse 53. 076 504 09 07



E-Bike oder Mountainbike. 076 749 45 44



Älteres Rennrad. 078 631 79 43



Blechzuber. 077 412 28 57





Diverses



Verloren: Blaue Jacke Esprit, Gr. L mit Portemonnaie in Innentasche am 12.6. gegen 16 Uhr in Ostermundigen, im Bus oder Nähe Bushaltestelle. Es sind viele Ausweise darin! Finder bitte melden. 079 767 55 02



Gefunden: Am Mittwochabend im Zug Olten/Bern, Olten ab 18:36 Uhr habe ich einen schwarzen Adidas-Turnbeutel mit schwarzen Hosen und einem weissen T-Shirt mit der Aufschrift VISU AL DE LAY gefunden. 079 738 72 86



Ehering in Dieterswald (Krauchthal) gefunden. Inschrift "Gisela" und Datum. 034 411 12 11



Seit 1 Woche vermissen wir unsere grau-weisse Katze Simba in Mannried bei Zweisimmen. Er ist taub und trägt ein Halsband mit Magnet. Meldungen bitte an 077 401 47 94



Wer vermisst eine Sonnenbrille mit orangen Haltern? Gefunden oberhalb Schallenberg zwischen Lueg und Rüegsauschachen am 14.06.17 nachmitags. Abzuholen in 3415. 079 215 20 52