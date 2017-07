SMS vom Donnerstag, 6. Juli 2017

Infobox

Zu verschenken



Reader`s Digest Auswahlbücher. 35 Stück. Nur SMS. 079 448 97 06



Gut erhaltenes 4-teiliges Sofa. Muss in Zollikofen abgeholt werden. 031 911 95 00 bzw. 079 567 04 75



Drei Kompostgitter. Abzuholen in 3510. 079 385 70 52



Vier hübsche Clowns, sitzend auf kleinen Stühlen. 079 714 62 54



Mottenschrank in Form einer englischen Telefonkabine. Neu, nie gebraucht. In Gümligen. 078 886 87 51



Bananen- und Zügelkisten. Nur SMS. Abzuholen in 3047. 076 420 11 80



Heizöl Dieseltank, 1000 Liter, mit 100-Prozent-Auffangwanne. In Rohrbach. 079 562 35 92



Hasena Hochbett (120 cm hoch, 14-jährig, mit Treppe) und kleiner Schreibtisch. Beides in Buche. Raum Bern. 079 784 24 71



Ruka Töffjacke, blauschwarz und schwarz, XXL. Abzuholen im Wimmis. Nur SMS. 079 413 44 00



10er- und 6er-Eierschachteli. 079 734 37 34



Weingestell aus Bachsteinen. 079 583 55 18



Zwei Reisekoffern. In Langenthal. Ab 18 Uhr telefonieren. 079 680 66 87



Mehrere Ordner „Star Trek“ und „Beverly Hills 90210“-Bücher. 079 694 63 57





Gratis gesucht



Helmkamera für jungen Knaben. 079 665 97 75



Fischereiartikel, Netze, Holzpaddel und Rettungsringe zu Dekozwecken. Nur SMS. 076 379 71 11



Dachlatten, Wellblech, Täfer, Bauholz, etc. 079 424 43 53



Weisses Leintuch. 078 829 04 03



Kinderröckli für 0- bis 14-Jährige. 079 740 53 40



Stewi-Libelle. 078 710 48 15



E-Bike. 076 749 45 44



Duschgelegenheit am Berner Kantonalen Schwingfest in Affoltern. 079 702 59 09



Pensionierten Schreiner/Allrounder mit handwerklichem Geschick für ganz kleines, dringendes Projekt. 079 391 86 51





Diverses



Verloren: Handy Emporia, schwarz. 031 992 77 97



Gefunden: Velo-Computer. 079 687 15 91



An der Haltestelle Kreuz in Spiez wurde mir mein schwarzrotes Fahrrad gestohlen. Bitte um Rückgabe. 079 328 97 40



Verloren an der Sense, Nähe Ruchmühle-Brücke: Autoschlüssel und vier Haustürschlüssel.079 256 79 73