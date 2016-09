SMS vom Donnerstag, 29. September

Die SMS im Überblick

Zu verschenken



Zwei freistehende Zimmerölöfen mit Kaminanschluss und ein freistehender Gasofen.

031 931 48 24



Rollator. Abzuholen in 4922.

079 421 55 73



Delizio Kaffeemaschine. Abzuholen in 4922.

079 421 55 73



Tassimo Kaffeemaschine mit etwas Zubehör. Abzuholen in Amsoldingen. Ab 18 Uhr erreichbar.

079 439 78 34



Stalltüre mit Rahmen.

079 710 73 05



1 Billett Engelberg - Titlis retour, gültig bis 14.10.16. SMS.

079 557 21 38



Entsafter und verschiedene Artikel zum Most einkochen.

077 434 91 67



Massiven Eichenholztisch, 240 x 110 cm, Dicke Tischblatt: 10 cm, 1A-Zustand.

078 612 50 50



Glastisch mit Metallbeinen, 90 x 220 cm.

079 742 04 66



Bastelbücher und Strickhefte. SMS.

079 634 69 58



Luft Ankerwinde für Boot, mit Batterie 12 V. Abzuholen in 3852.

033 822 17 91



Für Fischer: Drei Laufrollen.

031 301 40 88



Eckbank mit Tisch.

031 301 40 88



Vier Stahlfelgen mit Winterreifen (13 Zoll, Toyota Yaris). Raum Spiez. Muss abgeholt werden.

079 204 95 23



Angefangene Rollen Einfasspapier für Schulhefte und -bücher, Bubenmotive. Abzuholen in 3600.

079 271 10 11



Duvet, 150 x 240 cm, mit zwei Anzügen sowie ein Kinderwagensack (fast neu). Nur SMS.

079 421 33 72



Hundehütte und Kleintierhütte.

079 693 17 23



Achteckigen Tisch, 120 x 120 cm. Kann in drei Längen ausgezogen werden, bis max. 210 cm.

031 931 17 07



Ausziehsofa (175 cm lang), Farbe: apricot, Ränder: schwarz, Stoff, in top Zustand. Muss in Heiligenschwendi abgeholt werden.

079 569 07 44



Pult mit Fächer unten, die Tischplatte kann quer gestellt werden, in top Zustand, Länge: 130 cm, Breite: 85 cm. Muss in der Nähe von Thun abgeholt werden.

079 569 07 44



Stein-Mosaiktisch, grau/rot/schwarz, 120 x 50 x 45 cm.

034 402 16 37



Kofferset, vier Koffern, verschiedene Grössen, neuwertig sowie zwei Rollkoffern.

034 402 16 37



Zwei Tibeterteppiche, neuwertig, grau/blau, 1-mal 75 x 332 cm, 1-mal 79 x 141 cm.

034 402 16 37



Lättlirost Happy und dazu gehörende Matratze (neuwertig).

034 402 16 37





Gratis gesucht



Gängiges Velo, das nicht mehr gebraucht wird. Raum Herzogenbuchsee.

079 415 11 89



Passap Strickmaschine.

079 364 47 55



Alte Käse Holztrage, kein Räff. Danke.

079 702 59 09



Kleine Aquarium-Luftpumpe. Region Thun. SMS.

079 485 56 89



Etwa 8 bis 10 Kilo Quitten für Konfitüre. Für ältere Menschen, Betagte. Bern und Umgebung.

079 377 17 94



Swiss Milk Punkte. Würden uns freuen.

079 647 67 70



Baumnüsse zum selber Auflesen.

079 412 02 65



Einen Rollator für meine betagte Mutter.

079 366 92 40



Zusätzliche Gitter zu Stöckli Dörrapparat (Dörrex).

078 687 60 69



Nadeldrucker, der noch funktioniert. SMS. In 3700.

079 656 34 62



Hat jemand zu viel Quitten? Ich bin sehr dankbar, wenn ich irgendwo welche Ablesen darf. Ganz herzlichen Dank.

078 813 34 88



Funktionsfähige Stihl Motorsägen, diverse Grössen.

079 444 93 16



Wer hat einen Fax abzugeben, damit ich weiterhin mit meiner 99-jährigen, gehörlosen Mutter Kontakt halten kann, wenn ein Besuch nicht drinliegt? Raum Thun/Bern. Nur SMS.

079 242 96 02





Diverses



Verloren am Sonntag, 25. September, am Seebergsee (Diemtigtal): Calvin Klein Uhr.

079 381 65 76



Wer hat meinen Ball (in einer gelben Tasche) im Schnellzug Zweisimmen - Interlaken gefunden? Am Mittwoch, 21. September (Spiez ab 14.20 Uhr oder Interlaken an 14.40 Uhr). Habe ihn von meinem Gotti erhalten. Danke.

079 819 74 71



Wer vermisst sein kleines Kinderbike (Marke: Lion), es ist voller herziger Kleberlis – und steht seit Tagen bei den Veloständern im Zwischengässli Dennerblock/Frutigenstrasse 16/Länggasse 1.

078 635 89 22



Am Montag, 13. September, wurde mein liegengelassenes Portemonnaie im Coop Burgdorf am Kiosk abgegeben. Ich möchte mich bei der Finderin herzlich bedanken.

079 908 98 91