SMS vom Donnerstag, 20. Juli 2017

Infobox

Zu verschenken



Orgel „Lowrey Debut“. Braucht eine Auffrischung. Muss in Bern abgeholt werden. Bitte nur SMS. 076 440 36 42



Fotowechselrahmen, 30 x 40 cm, ohne Rand. 079 484 94 11



Eckbürotisch aus Holz, mit Metallbeinen, 2 x 2 m. Muss in Leissigen abgeholt werden. 079 636 02 38



Geschirr-Service (weiss, mit Goldrand), zwei Schalenkoffern sowie Kinder-Schiefertafel auf Gestell. 079 508 21 54



14 Zügelschachteln. Abzuholen in Spiez. Bitte nur SMS. 079 582 44 60



Diverse Vorhangstoffe zum Basteln. 079 234 78 38



Druckerpatronen (neu) zu Brother LC 980C, 3-mal magenta, 1-mal cyan. In Thun. Nur SMS. 076 339 32 92.



Salontisch aus Glas, von Möbel Pfister, 120 x 60 cm, Höhe: 42 cm, der unterer Teil ist ausschwenkbar (auf Rolle) sowie ein TV-Möbel aus Glas (auf Rollen). Muss abgeholt werden. Region Bolligen. 076 320 08 35



Konfitürengläser. Abzuholen in 3713. 079 647 18 27



Klavier „Burger & Jacobi“, braun. Muss abgeholt werden. 079 271 88 00



Originellen Esstisch, 175 x 100 x 75 cm, Massivholz. Abzuholen in Lützelflüh. 079 885 78 41



Modernes, filigranes Bett von Interio, 160 x 200 cm, aus schwarzem Stahlrahmen, mit integriertem Lättlirost (Happy-Bett), ohne Matratze. Nur SMS. 079 505 22 70



Holztisch, 90 x 250 cm, mit vier Stühlen, gut erhalten. 079 614 81 61



60 Magnete für Metall-Notizwand. In Jegenstorf. 076 511 16 17





Gratis gesucht



Kälberiglu für Ziegen. 078 829 04 03



Drechselbank mit Werkzeug. 079 501 92 78



Zaun, um Hühner einzuzäunen. In Langnau. 079 295 72 72



Es chliners Eichefass. 077 412 28 57



Zwei Holzfässer, die wir als Regentonnen benutzen können. 079 279 13 63



Holzbockleiter. 079 913 12 80



Neuwertigen, runden Stewi. Region Belp, Seftigen, Uetendorf. 079 327 02 52



Altersheim sucht Wolle und Garn in diversen Farben. 079 468 11 07



Konfigläser. 079 430 52 87



Rollstuhl. 079 646 56 67



Pfadikessel, ca. 4 Liter. 079 699 43 50



Herrenfahrrad. In Ostermundigen. 079 654 65 57



Schwingerhose für üsi Tochter. 079 330 78 44



Schachspiel. 078 631 79 43



„Trophy“-Punkte. 079 630 44 17



Vier metallene Hosenklammern. Solche, die man früher getragen hat. Nur SMS. 079 592 08 26



Gut erhaltenen, grossen, flachem Korb (keine hohen „Seitenwände“). 079 361 10 37



Servierwagen Raskog, türkis. Ist leider in der Ikea nicht mehr in meiner Lieblingsfarbe erhältlich. 079 753 49 32





Diverses





Vermisst: Kater Bali, 7-Jährig, Bauernhofkatze, braun-schwarz getigert, weiss unter dem Mund. Trägt weder Chip noch Halsband. Zuletzt gesehen am 7. Juli in Kiesen. Der Kater ist absolut zutraulich und lieb. Freuen uns über Hinweise. 079 776 05 46



Gefunden in Steffisburg (Erlen): sechs Zinnbecher im Etui. 079 311 08 09



Verloren am 17. Juli: schwarzes Portemonnaie mit SCB-Logo. Entweder zwischen Migros und Bahnhof Lyss oder in Schüpfen am Bahnhof oder in der Badi. Finderlohn. 077 401 29 00