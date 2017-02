SMS vom Donnerstag, 2. Februar 2017

Infobox

Zu verschenken



Teddybären in allen Grössen. 079 717 52 03



Waschkugel (für Handwäsche). 034 497 23 08



Puzzle, 500 Teile. 079 283 62 19



Zeitschriften "Landliebe", 16 Stück. Abzuholen in Riggisberg. 079 378 78 47



Langlaufski, Stöcke und Schuhe, Grösse 39, Damen. 079 434 33 29



6 Stück Bundesordner, gross. Wie neu. 079 602 28 62



Dampfgerät inkl. Zubehör. Wenig gebraucht. Abzuholen in Burgistein. 079 791 41 81



Diverse Ordner in Reudlen, Reichenbach. 079 722 66 17



Lexikon 18 Bände. Sonderausgabe 2000. Nur SMS. 079 244 51 80



Ausländische Briefmarken, teilweise abgelöst. Nur SMS. 079 244 51 80



Lampenschirme, 1x Peddigrohr natur, D: 40 cm, H: 23 cm.1x Glas in weiss bis braun, Wellenmuster, D: 55 cm, H: 33 cm. Kann in Frutigen abgeholt weden.079 745 75 68



Drucker HP-Deskjet F 300. Muss in Thun abgeholt werden. 077 404 48 81



11 volle Coop Trophy-Karten. Bitte nur SMS. 079 646 32 23



Kinderbettmatratze neu (Waldhof) 55 x 150 cm. 079 514 78 47





Gratis gesucht



Alte Kaffeemühle. 079 748 55 22



Für Hobbykäser: Kupfer-Käsechessi. Ca. 20 Liter. 079 410 87 05



Rohr zu Heugebläse. Durchmesser 40cm. 079 410 87 05



Heelys (Schuhe mit Rollen), Grösse 36 oder 37. 079 384 36 92



Dörrex. 079 823 80 97



Kitchenaid-Knetmaschine. 079 823 80 97



Sackmesser mit Werbeaufdruck. 079 432 69 16



Alter Fensterladen zum Dekorieren. 079 396 93 03



Alt-Xylophon aus Holz. 034 402 35 29



Kinderwagen für 9 Monate altes Kind. 076 594 44 30



Rollstuhl, Sitzbreite 55 oder 57 cm. 076 761 27 04



Bett mit Rahmen und Frontschutz für kleines Kind, damit es nicht rausfällt. Matratzengrösse: 90 x 200 cm. Region Interlaken. 076 339 56 78



Funktionsfähiges Tablet. Wird gerne abgeholt. 079 341 15 85



Reisegutschein. 076 749 45 44



Neue oder gebrauchte Schalungsbretter. 079 652 29 06



Das Buch "Du selbst bist die Antwort" von Louise Hay. 079 766 70 92



Geige, Violine. Auch defekt. 076 283 33 04





Diverses



Gefunden in Frauenkappelen vor Ottos Warenposten. Schlüssel mit rotem Griff und einem Schlüssel für ein Abus-Schloss. Beide an einem Ring mit Stöpsel. 078 726 73 57