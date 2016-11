SMS vom Donnerstag, 1. Dezember

Die SMS im Überblick

Zu verschenken



30 Sets Coop-Sammelbilder «Welt des Wissens». Können auf Wunsch gratis zugeschickt werden. SMS.

079 721 71 36



Zusammenklappbares Doppelbett, Ikea, in gutem Zustand.

031 711 12 31 oder 079 616 70 82



Elektrische Schreibmaschine, Brother.

079 710 52 59



Brotbackautomat von Panflor, älteres Modell. Nur SMS.

076 542 68 03



Schreibtisch (Ikea, weiss, eher für Kinder/Schüler geeignet) und Dachbox fürs Auto. Beides in gutem Zustand. Muss abgeholt werden in Jaberg. SMS.

079 828 07 87



Ladegerät, Einhell, mit zwei Akkus.

079 606 65 13



Schlafzimmer, Holz, gut erhalten, bestehend aus zwei Betten, Kommode, Schrank und zwei Nachttischli ohne Bettinhalt. Nur SMS.

076 533 64 25



Xylophon. Meine Schülerinnen und Schüler würden sich darüber freuen. Bitte nur SMS.

079 460 64 34



Turmix TopAir Luftbefeuchter und zwei schwarze CD-Gestelle für je 60 CDs.

079 811 04 90



In 3550: 4,8 m2 Keramik-Bodenfliesen, 15 x 100 cm, hellgraue Holzoptik.

079 688 52 64



Schrank (2-türig, aus dem Jahr 1880, Tannenholz, 190 x 150 cm, zum Ablaugen, Schrank (3-türig, mit Gebrauchspuren) und ein dunkelblaues Bettsofa (200 x 180 cm). Im Gürbental.

079 775 25 84



Wollreste zum Teppichknüpfen. Bucher Wolle Bären - Smyrna. Diverse Farben. In Belp abzuholen.

077 466 01 45



Leere Nespressokapseln zum Basteln. SMS.

077 406 42 38



Stepper. Abzuholen in Hilterfingen. Bitte nur SMS.

079 577 89 52.



DVD-Gerät, Pioneer 2750. In Spiez.

079 656 50 60



Gebrauchte Pfannen und Kochtöpfe. SMS.

079 656 34 62



Zwei Fensterflügel, 62 x 112 cm, Einfachglas. SMS.

079 656 34 62





Gratis gesucht



«Weihnachts-Bäckerei» von Ilse Fröidl.

079 454 94 47



Sticker für Teddybären von der Migros. Vielen Dank.

079 712 70 18



Diversi Töffliteili.

077 430 51 33



Schnelles E-Bike, auch zum wieder herrichten. Danke.

075 431 98 60



Herren Latex-/Gummiregenmantel, Grösse: M, grau und lang. Bitte nur SMS.

077 432 98 83



Alten Helly Hansen Faserpelz, blau oder grün.

079 486 70 90



Knabenschlittschuhe, Grösse: 34 oder 35.

079 750 63 35



Kinderstoff. Nur SMS.

079 397 37 34



Alte Holzschlitten für Deko.

079 773 46 93



Gabeln. Nur SMS.

078 904 44 61



Ein junger Asylsuchender sucht einen Laptop zum Gebrauch für die Schule. Bitte SMS.

079 567 14 38



Ich, Lena, suche Schlittschuhe (Gr. 35) in 3627. Nur SMS.

079 288 11 53



Für unsere Tochter eine Lego-Eisenbahnlokomotive, batteriebetrieben.

079 622 48 90



Luftentfeuchter. Wird gerne abgeholt.

078 766 23 62



Stuhl, schwarz, mit Metallbeinen. Bitte nur SMS.

079 473 85 30



Coop «Abenteuer Garten» Karten. Raum 3415.

079 676 69 41



Schlittschuhe, Grösse: 29, für bald 4-jährigen Jungen.

076 564 74 11



Für meine Tageskinder: Coop Kleberli, die Nummern: 4, 14, 16, 60, 65, 67, 81, 87, 94, 96, 107, 109, 124, 137, 143, 147, 148 und 156.

079 461 55 67



Grosse Gefrierbox. Danke.

076 413 82 70



Alte Schlüssel.

079 657 96 43



Wollreste für Decken, für Flüchtlinge.

031 352 20 03



Grösseres Keyboard.

076 749 45 44



Wer schenkt mir weisse Tischtücher, die er nicht mehr braucht oder leiht sie mir für unsere Familienweihnachtsfeier am 17. Dezember?

079 286 15 41





Diverses



Verloren, am 29. November im Ryfflihof Bern: Gutschein vom Stauffacher. Danke dem ehrlichen Finder. SMS.

079 245 73 28



Welcher Samichlaus würde am 6. Dezember bei unseren vier Kindern im Gwatt vorbeischauen? Würden uns sehr freuen.

077 467 94 19



Tipp für Ferienwohnung in der Woche vom 11. bis 18. Februar, Lenk und nähere Umgebung.

078 909 17 87



Verloren, am 25. November: eine Halskette, in Langenthal, Baumgartenstrasse, Allmengasse, Reformierte Kirche.

079 394 47 61



Gefunden am Mittwochmorgen, auf dem Rastplatz Deitingen, Richtung Zürich: Fahrerkarte.

079 214 48 63



Gefunden in Bern, am 29. November, vor dem Haus der Kirche: breiten Gold-Ehering.

079 778 98 53