SMS vom Dienstag, 29. November 2016

Infobox

Zu verschenken



Snowboard, blau-schwarz, Länge: 148 cm, ohne Bindung, für Dekoration. 079 787 93 81



Disney Taschenbücher, auch ältere. 076 526 77 22



Matratze, sauber, wenig gebraucht, 90 x 190 cm. Abzuholen in Oberhofen. 079 231 41 69



Gartentisch, Metall, 125 x 125 cm. Abzuholen in Oberhofen. 079 231 41 69



Druckerpatronen HP 363 zu HP-Drucker. Abzuholen in Leissigen. 079 539 36 69



Diverse neue Baseballmützen, ca. 50 Stück. Sie können in Thun abgeholt werden. 079 751 46 75



Tierwaage. In Thierachern. 033 345 17 83



Puzzle, 500 Teile. 079 283 62 19



IBM Schreibmaschine (Kugelkopf), mit Zubehör. Abzuholen in Schwarzenburg. Bitte SMS. 078 848 21 41



Rudergerät, Kettler. Abholbereit in 3665. Bitte nur SMS. 079 712 46 35



Schweden Waschbecken. In Wettingen. 079 689 04 78



Elektrischen Weihnachtsstern mit Schweif, Grösse: ca. 50 x 20 cm. Abzuholen in Thun. 079 665 97 75



Klappbett, Matratze: 190 x 90 cm. Abzuholen in Münchenbuchsee. 031 822 61 53



Kleinen Holztisch, Höhe: 61 cm. 076 511 16 17



Dunkles Buffet. Antikes Liebhaberobjekt, muss in Breitenegg (Gemeinde Wynigen) abgeholt werden. 077 419 7513





Gratis gesucht



Aldi Punkte für Plüsch Vitaminis. 078 710 48 15



Alte Milchkannen. 079 320 99 94



Holzdrechselbank. 079 202 59 88



Stall (aus Holz) für Meerschweinchen. 079 747 80 47



Migros Kleberli für Weihnachtsteddy. 079 688 67 88



Verschiedene Bänder (Zierbänder, Seidenbänder, etc.) zum Weihnachtsbasteln im Kindergarten. Nur SMS. 077 252 14 52



Saubere Mostflasche, 25 Liter. 079 467 12 72



Tellerschleifmaschine. 079 823 80 97



Jugendheim sucht einen Flachbild-TV. Nicht älter als 5 Jahre. 079 467 12 72



Weisses Lammfell. 079 823 80 97



Velo. Nur SMS. 077 418 10 33



Grossen Flachbildschirm. 076 749 45 44



Alte Holzschlitten zum Dekorieren. 078 793 23 32



Grosse Blumentöpfe. 078 809 23 91



Buch von H.U. Schwaar : Briefe aus der Tiefe (Waldgut Verlag). 079 732 39 59



Kindersnowboard mit Bindung, ca.140 cm, evtl. mit Schuhen (Grösse: 40). 079 424 73 69



Märklin Modäujsebahn. 079 884 44 53



Blockflöte, wett im Alter no lehre spiele. 079 676 99 57



Alten, runden Holzsäulentisch, Durchmesser: 110 cm, nicht ausziehbar. 079 775 29 01



Zwei weisse Schaffelle, für auf Pergola-Stühle. 079 683 16 64



Herren Latexregenmantel, Grösse: M, grau. Bitte nur SMS. 077 432 98 83



BEA -, Silva- und Avanti-Punkte. 079 884 24 80



Migros. Sticker für Teddybär. 079 581 30 88





Diverses



Verloren, am Donnerstag, 17. November, zwischen 17.45 und 20.15 Uhr: zwei Schlüssel, an pink-hellgrünem Band. Beim Kinderspital, im 11er-Bus (Schauplatzgasse, Bundesplatz, Hauptbahnhof), im Zug nach Spiez oder an der Bahnhofstrasse Spiez. 079 320 68 59