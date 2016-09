SMS vom Dienstag, 27. September, 2016

Die SMS im Überblick

Zu verschenken



Kuhkummet mit Joch. 079 234 96 84



4 Stühle, Buche dunkel, Sitzfläche u. Lehne braun, beiger Stoff. Gebrauchsspuren. 079 418 46 44



Klappbett (quer) mit Rost und Matratze. In gutem Zustand. Muss abgeholt werden. Bitte nur SMS. 078 681 42 48



Ovaler Esszimmertsich mit 6 Stühlen aus Buchenholz. Alles sehr gepflegt. Masse Tisch: H/B/L 73,78,140 mit 2 Verlängerungen à 45cm. Können bis am 15. 10.16 in 2557 abgeholt werden. Fotos über SMS anfordern. 079 289 64 35



Bücher, Puzzles, LPs, Plüschtierli, usw. 076 502 86 48



Viele schöne leere Flaschen für Öl, Essig Sirup oder Schnaps. 076 502 86 48



Div. FC Thun-Schals. Nur SMS. 079 643 56 27



Pflanzen. Sommerflieder, Cassisstrauch, Herbstanemonen, Aloe-Verastock.

079 943 80 50



Einen Posten Backsteine ca.100 Stk. Div. Grössen, wenig Schamottensteine, abholen in 3638. 079 735 69 67



2 Paar Herren-Motorradstiefel, Gr. 42. Können in 3427 abgeholt werden.

079 694 63 57



Seifenkiste, Cokart-Fahrgestell, guter Zustand. Raum Kirchberg. 079 815 19 31



Puzzle-Bilder mit 500 und 1000 Teilen. Sind in Bilderrahmen aber nicht geklebt. Muss bis Mittwoch in Wabern abgeholt werden. 078 847 90 88





Gratis gesucht



Wo steit es Surchabisstandeli wo wieder einisch wet gfüllt wärde? 079 368 69 18



Alte Kleinmöbel. 079 387 25 41



Wer kann uns helfen? Uns fehlen noch Coopmärkeli für die Plüschtiere.

076 724 52 58



Het öper halbliter od. 3/4 liter bülachgläser abzgä, ir nechi thun?

078 686 00 01



Zimmervoliere für Wellensittiche. Bitte nume SMS, danke viumau!

079 684 68 47



Auts Töffli. 078 864 49 71



Oszilloskop für Bastler. 076 373 53 53



Zu Subaru Forester: 4 Sommerpneus, nicht neu 205/70/P15.

079 474 60 15



Alufelgen, passend zu VW-Passat, JG 98. Reg. Thun. 079 392 86 85



Ich bin eine 18-jährige schülerin und suche ein velo damit ich ein bisschen länger schlafen kann aber dennoch rechtzeitig im schulzimmer ankomme. vielen dank für eure mithilfe. 079 566 18 17



Damenfahrrad, Raum Moosseedorf.

078 802 74 84



kartonbillete sowie kursbücher (fahrplan)

079 771 6874



Weisse Baumwolltischtücher. Bitte nur SMS.

079 512 86 90



Wolle und dicke Baumwolle. Keine Sockenwolle. 078 867 15 44



Alte Badewanne für Kuh-Tränke. 079 676 43 04



Alter, noch funktionierender Waschhafen mit Durchlauferhitzung für Wellness auf der Alp. 079 651 41 61



Fernseher mit HDMI-Anschluss. Bei wem steht einer der nicht mehr gebraucht wird. 078 912 62 92





Diverses



Wer vermisst sein kleines Kinder-Bike? Voller herziger Kleberlis. Steht seit Tagen im Zwischengässli beim Dennerblock (Frutigenstr 16 – Länggasse1) bei den Veloständer.

078 635 89 22