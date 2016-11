SMS vom Dienstag, 22. November 2016

SMS im Überblick

Zu verschenken



Holzjalousie, 6 Flügel à 207 x 60 cm, 14 Flügel à 128 x 60 cm, 5 Flügel à 93 x 60 cm, zum Teil noch gut erhalten.

079 435 68 42



Matratze, 190 x 90 cm. Abholbereit in 3098. 079 580 61 90



Neuwertige Rheuma-Wärmematte (elektr.) 079 761 84 66



Diverse Unterhaltungs-, Biographie- und Sportbücher. Abzuholen in 4922. 062 963 10 10



2 Roviva-Matratzen (fast neu), Grösse 200 x 80 cm. Wenn möglich abzuholen in Wattenwil. 033 356 29 20



Zirka 200 Paninibilder der EM 2016. 079 198 48 93



Einige Jahrgänge von "Maschinen im Modellbau". Abzuholen in 3800 Matten. 077 405 31 42



Bosch Laubsauger. Region Burgdorf. 079 581 91 85



Duschwanne, 90 x 90 cm, Bahamabeige, ohne Schäden und dazu passende Duschwand (Eckschiebetüren). Abholen in 3800. 079 261 04 80



4 Mädchenbücher von Federica de Cesco. Lyss. 079 734 45 05



Pferdemist für Garten, Rosen etc. Der Mist ist in Säcke à ca. 50 Liter abgefüllt. Kann auf dem Bödeli geliefert werden. 079 459 07 09



Ledersofa (3 Plätze), 210 cm lang, gut erhalten. 079 712 84 21



Samichlausmütze und -schürze. 079 395 10 13



Künstliche Blumen, zwei Orchideen und ein Efeu. Gutes Material. Kann Fotos senden. Müssen abgeholt werden. 079 378 78 47



Massiver runder Eichentisch, Durchmesser 120 cm, und dazu passender 4-türiger Geschirrschrank 220/150 cm. 031 781 04 52



Habe noch 16 Pakete ungeöffnete Farmania. Abholen in 3422. Nur SMS werden beantwortet. 078 640 04 63



Lichterketten-Girlande im Tannenbaum-Look, verziert mit allerlei Eeihnächtlichem. 079 462 05 08



Bett, 90 x 200 cm, weiss mit Lattenrost und Kinder-Verkäuferliladen, 076 377 60 91



Eckbank (Nussbaum), guter Zustand, 153 x 143, in Thun. 079 696 79 29



Eubos-Feuchtigkeitscreme für sensible Haut. Vertrage sie nicht. Schicke dies zu. Bitte um SMS, danke. 077 470 04 85



3 Tablarbretter, weiss. Grösse 61 x 57,5 cm. Gratis abzuholen in 3627. 079 745 08 63



Fondue-Caquelon, rot, Durchmesser: 22 cm. Teelicht/ Krugwärmer aus Glas. Chromstahlpfanne mit rotem Deckel und Korbuntersatz, ohne Stiel, Durchmesser 23 cm, mit roten "Tüpfi" wie zu Grossmutters Zeiten und mit Deckel, Durchmesser 24 cm. Abzuholen in 3627. 079 745 08 63



2 Hartpavatexplatten, 1.20 x 1.40 m. Eine echte Heimbergerblumenampel, Durchmesser 23 cm. Gratis abzuholen in 3627. 079 745 08 63



Carving-Skis, Völkl 170 cm, Salomon 176 bzw. 180 cm, in Uettligen. 031 829 17 33



Alpinski Stöckli 185, Skischuhe Grösse 44, Skitourenschuhe

San Marco Grösse 43,5, Nordika Grösse 44.

033 437 49 92









Gratis Gesucht





Leere Konfitürengläser zum Einmachen. Raum Bern. Nur SMS. 076 451 73 65



Bananenkisten oder andere Umzugskartons. 079 727 23 32



Babykleider ab Geburt für ein Wintermädchen. 079 482 35 71



Gut erhaltenes 3er-Sofa, evtl. mit Bettfunktion. Raum Thun. 079 262 45 60



Armaturen: Küche: Einhebelmischer-Wasserhahn mit Auszugschlauch. Badezimmer: Einhebelmischer-Wasserhahn für Wandmontage.076 365 14 77



Der kleine Dampfgarer von Intertronic, hat links und rechts je 2 kleine durchsichtige ovale Behälter. Bitte SMS. 079 339 50 50



Overlook-Nähmaschine zum Nähen von Kinderkleider. 079 736 66 24



Gut erhaltene Ski-Jacke und -Hose für Kindergarten, junge Grösse 116. 079 736 66 24



Militärmesser, Taschenuhren. 079 356 09 44



Coop-Kleber 5,10,12,17,18, 25, 26, 28, 37, 40, 57, 62, 86, 95, 112, 117, 119,131.150,153. 079 935 82 34



Kleinere Holzleiter zum Dekorieren. 079 746 35 80



Staffelei. 079 830 17 99



Rübenhobel. 079 622 17 92



Märklin Modäuisebahn. Auch defekt. 079 884 44 53



Lego für unseren Jungen und unser Mädchen. 076 520 42 71



Von Lisa Tetzners "Kinder aus Nr. 67" Band 1-4 und "der neue Bund“. In Roggwil. 076 337 55 36



Briefkasten. 033 654 49 08 / 076 531 67 03



26 Aldi-Treuepunkte. 079 935 82 34







Diverses



Hat jemand ein schwarzes Portemonnaie gefunden mit Bankkarten, Fahrausweis, Krankenkassenkarte, ID und Bargeld? 078 755 80 76 oder 079 504 35 42



Verloren an der Tscharnerstrasse in 3007 Bern am Do,17.11.: Autoschlüssel zusammen mit Garagenschlüssel für Subaru. 079 665 82 52