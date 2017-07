SMS vom Dienstag, 18. Juli 2017

Infobox

Zu verschenken



Diverse LPs mit Opern-Ausschnitten. 079 764 55 78



Einbaukasten. H: 220, B: 170, T: 51 cm. 079 720 46 60



Einmachgläser. Abzuholen in Wichtrach. 079 950 47 78



Tischtennis-Tisch (nicht Outdoor). Muss abgeholt werden in Bern. 079 756 70 02



Ikea-Schrank, helles Holz, naturfarben, innen wie Sekretär, zwei Flügeltüren, mit Tablarauszug für Tastatur/Schreibfläche und kleineren Fächern.

Gebrauchsspuren, abzuholen in Kirchdorf. 079 243 27 71



Neuwertiges Glas-Terrarium mit Schiebefenstern L: 100, B: 50, H: 60 cm, ohne Zubehör. 078 707 31 43



Grüne Regentonne, 300 Liter, mit Deckel, in gutem Zustand. Muss abgeholt werden nahe Langenthal. 062 530 60 65





„Special-T“ Teemaschine, anthrazitfarben, inkl. Kapseln. 079 543 42 10



Bauholz (Dachstuhl EFH), auf Mitte August, in 4900. 079 902 95 66.



Viele Märchentonbändli, Globi etc., für Kasettenrekorder. 031 839 73 44



Schöne Minzblätter zum Ablesen. In Worb. 031 839 73 44



2 Kubikmeter Schottersteine abzugeben. Müssen selber abgetragen werden. 079 512 59 70





Gratis gesucht



Stand up Paddle. 079 361 10 37



Hühnerhaus für ca. 10 Hühner. Raum Oberaargau. 079 827 28 30



Wer hat noch Sammelbilder von „Reise durch die Welt des Wissens“ von Coop? Uns fehlen noch 123, 147, 151. 079 550 64 05



Käfig für 2 Meerschweinchen. Thun/Umgebung. 079 213 20 78



Schmaler Aquafit-Gurt. Thun und Umgebung. 079 332 08 65



Alte Backsteine, Klinkersteine usw. Für Gartenwegmosaik. 079 243 27 71



Es chliners Eichefass. 077 412 28 57



Eine Holzbockleiter. 079 913 12 80



Alte Schlüssel. 079 603 29 28



2 bis 4 Gartenstühle aus Metall. 079 725 42 68



Modelleisenbahn. Spur und Modell unwichtig. Loks auch Defekt. Keine Fertiganlage. Nur SMS. Oder Telefon ab 19.30 Uhr. 079 448 72 54.



Dominospiel, mit möglichst vollständigen Steinen. 079 488 87 74



Haaraffe (Felltornister). 079 362 82 72



Holzkindertischli für 3-5-Jährige. 079 461 15 16



2 schöne, ganze Einwegpaletten. Region Herzogenbuchsee. Nur SMS. 079 213 99 92





Diverses



Verloren: Grosser Schlüssel, im Bremgartenwald, am 13.7. 2017. 077 466 17 20



Verloren im Bereich Aarestrasse Veloweg Steffisburg: Fernbedienungsgerät für Phonak Hörgerät. 076 335 19 43