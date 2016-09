Jugendwahn in Serie

«Du alter Sack! Gehst ja schon bald in Pension!» Gehört im Bus, gerichtet an einen Berufsschüler, geäussert von einem Klassenkameraden. Ich rechne: Wenn die heute immer noch mit 16 Jahren zur Schule rauskommen, sind diese Kerle ungefähr 17, höchstens 18 Jahre alt.

Menschen tun immer so, als wären sie alt. Ich habe so ziemlich jeden Adele-Song im Ohr: «Uh, oh, erinnerst du dich an damals, als wir jung waren?» Memo: Die britische Sängerin hat erst 28 Jahre auf dem Buckel. Nun gut, vielleicht stammen die Zeilen von einer Songschreiberin in den Wechseljahren.

Doch ab welchem Alter darf man klagen? Ich finde: ab vierzig. Das ist natürlich eine subjektive Grenze. Und ich habe sie noch nicht überschritten. Gut möglich, dass sie sich in den kommenden Jahren noch nach oben verschieben wird. Aber mit vierzig beginnt der physische Alterungsprozess spürbarer zu werden, und auf dem Jobmarkt ist man nicht mehr frisch, aber teuer – wie ein Importkürbis auf dem Wochenmarkt.

Das weiss auch Liza, Protagonistin der charmanten Comedyserie «Younger». Die geschiedene Hausfrau und Mutter will in die Verlagsbranche wiedereinsteigen und gaukelt darum bei einem Vorstellungsgespräch vor, erst 26 Jahre alt zu sein. Was mit dem Aussehen der 41-jährigen Schauspielerin Sutton Foster glaubwürdig rüberkommt:

Liza selbst hätte eigentlich gar kein Problem mit dem Alter – aber ihre junge Tussifreundin Kelsey (so kann ja nur eine Millennial heissen!) dreht schon beim Gedanken durch, bald die dreissig zu überschreiten. Ich freue mich schon auf ihr Gesicht in Staffel 5, wenn dieser Fall eintreten wird.

Wo liegt eigentlich die Untergrenze des Altersklönens? Vielleicht in der Kita: «Waaaas, du bist schon 25 Monate alt? Du kommst ja schon bald in die Gruppe Zwerghasen!»

Die Serie, Staffel 1+2: etwa auf www.tvland.com. Heute läuft im US-Fernsehen die 3. Staffel von «Younger» an. (Berner Zeitung)