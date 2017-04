Die Erfahrung der Berner ist ein grosser Vorteil

Der SC Bern hat auch im dritten Match der Playoff-Serie stark gespielt: clever, cool, fast fehlerlos. Wenn man den Bernern etwas vorwerfen will: Sie haben mit der 1:0-Führung im Rücken im zweiten Drittel etwas verhalten agiert und zu Beginn des Schlussabschnitts mehrere hochkarätige Chancen nicht genutzt und es verpasst, den Vorsprung auf 2:0 oder 3:0 zu erhöhen. Das hat sich am Ende gerächt.

Insgesamt sehe ich den SCB im Vorteil; vor allem bei fünf gegen fünf Feldspieler kontrolliert er das Geschehen. Selbst auswärts in Zug gewährte er den Innerschweizern bei Vollbestand kaum gute Torchancen. In der eigenen Zone sind die Berner sehr kompakt, die Verteidiger und Stürmer bilden vor dem eigenen Tor ein kleines Fünfeck.

Bisher haben die Zuger kein Rezept gefunden, wie sie in Tornähe zum Abschluss kommen können. Es bleibt ihnen keine andere Möglichkeit, als die Intensität in der Offensive noch einmal um eine Stufe zu erhöhen.

Trotzdem verläuft die Serie recht ausgeglichen. Es braucht wenig, damit eine Partie kippt. Am Samstag hatte Tobias Stephan den Puck selber über die Linie spediert, am Dienstag unterlief Leonardo Genoni ein Missgeschick. Die Fehler der Goalies genügten, dass ihre Mannschaft den jeweiligen Match verlor. Ich glaube allerdings nicht, dass sich Ge­noni wegen eines unglücklichen Gegentors den Kopf zerbricht oder sich gar verunsichern lässt.

Es zeichnet grosse Torhüter eben gerade aus, sich durch einen Lapsus nicht beeinflussen zu lassen. Und im Playoff-Final treffen zwei Goalies aufeinander, die sich auf höchstem Niveau bewegen. Stephan hielt in Bern sensationell und gab so jenen, die nach dem Eigentor vom Samstag an seiner Klasse gezweifelt hatten, die beste Antwort. Ich erwarte von Genoni eine ähnliche Reaktion. Schon gegen Biel hatte er einen schwächeren Abend eingezogen und im darauf folgenden Match hervorragend gehalten.

Die grossen taktischen Überraschungen sind nicht mehr zu erwarten. Die beiden Teams kennen sich gut, immerhin sind sie innert einer Woche dreimal gegeneinander angetreten. Kleine Änderungen werden die Coachs aber sicher noch aus dem Hut zaubern. Details anpassen kann man immer, speziell im Powerplay und Boxplay.

Die bittere Niederlage wird die Berner nicht erschüttern. Im Team stecken viele Spieler mit viel Erfahrung; das ist ein grosser Vorteil. Ich erinnere mich an die Saison 2011/2012 – ich war Assistent von Antti Törmänen –, als wir nach einer 3:1-Führung den Final gegen die ZSC Lions noch verloren.

Damals lernten wir Coachs, aber auch die Spieler enorm viel. In den Playoffs ist es quasi verboten, an den Zwischenstand der Serie zu denken. Ob Sieg oder Niederlage – es gilt die Devise: Den Match sofort abhaken und vorwärtsschauen. Die Berner haben dieses Vorgehen verinnerlicht, das hat man etwa am supercoolen ­TV-Interview Eric Blums gesehen.

Ich verfolge auch die Ligaqualifikation. Der Unterschied zum Playoff-Final ist frappant: Während Bern und Zug fast keine Fehler begehen, werden die Duelle Ambri-Piotta gegen Langenthal von Fehlern geprägt. Obwohl die Tessiner mit 3:0 Siegen führen, bin ich vom SCL positiv überrascht.

Die Mannschaft ist sehr gut strukturiert und hält mit nur einem Ausländer ausgezeichnet mit. Es gibt zwar Phasen, in denen Ambri dominiert, aber insgesamt sind die Langenthaler fast ebenbürtig. Zweimal hat der NLB-Klub erst in der Verlängerung verloren; in Anbetracht der Voraussetzungen muss ich sagen: Chapeau!

Trotzdem: Das 0:3 ist wohl eine zu grosse Hypothek. Die Oberklassigen haben mich bisher nicht überzeugt; als sie in Rückstand gerieten, war zu spüren, wie nervös viele Protagonisten sind. Dennoch erwarte ich in dieser Serie keine Wende. Hingegen traue ich den Langenthalern zu, dass sie heute mit einem Heimsieg den Ferienbeginn noch etwas hinausschieben. (Berner Zeitung)