Einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul: Die Verantwortlichen des FC Thun nehmen derzeit Spende für Spende an, lächeln bei der Scheckübergabe, bedanken sich. Die Oberländer benötigen dringend Geld, bis Ende Jahr muss eine Million Franken her (aktueller Spendenstand: knapp 540'000 Franken).

Bei einigen Aktionen aber bleibt ein schaler Beigeschmack. Drei Beispiele: Letzte Woche gab Sion-Präsident Christian Constantin bekannt, dass er den Oberländern 3000 Franken überlässt. Eine schöne Geste. Aber auch nette PR.

Wacker Thun – im Oberland Konkurrent beim Werben um Sponsoren – sammelt ebenfalls. Grosszügig, eigentlich. Dass die Handballer die Hälfte der Einnahmen in die eigene Tasche zu stecken gedenken, ist aber fragwürdig.

Die Jungfraubahnen bieten derweil bis zu Weihnachten eine Reise auf das Jungfraujoch zum Spezialpreis von 70 Franken an. Das Geld geht vollumfänglich an den FC Thun. Ziel sei, 5000 Tickets zu verkaufen, hiess es.

Das würde 350'000 Franken entsprechen. Wenn aber Fünfhundert das Angebot wahrnehmen, ist der Nutzen für den Klub gering. Eine geschickte Werbeaktion der Jungfraubahnen bleibt es. Und so wird man zuweilen das Gefühl nicht los, dass der FC Thun in seiner Not ausgenutzt wird. Aber was will er tun? Er braucht das Geld. (Bernerbär)