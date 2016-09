Verletzlich trotz 9000 Stacheln

Geräusche im nächtlichen Garten. Wenn dann im Schein der Taschenlampe ein Igel auftaucht, sind wir entzückt. Zu Recht, hilft uns das sympathische Stacheltier doch bei der Schädlingsbekämpfung. Der Igel ist uns mit seiner einmaligen Art ans Herz gewachsen. Aber was wissen wir über ihn? Und wie können wir seinen Überlebenskampf erleichtern?

Zu Gast im Garten

Antworten auf diese Fragen gab es an einer Abendführung beim Schloss Landshut in Utzenstorf. Der Igel ist offensichtlich beliebt. Ulrike Cyrus, Leiterin der beim Schloss angesiedelten Wildstation, staunte jedenfalls über die grosse Zuhörerschar. Zunächst stellte Cyrus den Protagonisten des Abends vor. Der Igel sei verwandt mit Maulwurf und Spitzmaus, er sei dämmerungsaktiv und ein Insektenfresser.

Seit 50 Millionen Jahren lebe er nicht ­etwa im Wald, sondern in einer strukturierten Landschaft mit vielen Hecken und Büschen, wo er sich von Schnecken, Würmern, Spinnen, Käfern, Larven und allen möglichen Insekten ernähre. Er sei notgedrungen zum Kulturfolger geworden, weil der Mensch ihm sein Territorium weggenommen und sein Nahrungsangebot grösstenteils vergiftet habe.

Nun sei er auf naturnahe Gärten angewiesen, denn in der intensivierten Landwirtschaft gebe es für ihn keinen Platz. «Dass der Igel in Obstgärten mit seinen Stacheln Früchte aufspiesst und heimträgt, ist ein Märchen», erklärte Cyrus. «Der Igel mag gar kein Obst.»

Verwirrende Mimik

Durch Cyrus’ Ausführungen wurde klar, dass der Igel in mehrerlei Hinsicht ein ganz besonderes Tier ist. Da sind zum einen die Stacheln, rund 9000 an der Zahl. Diese könne er dank eines speziellen Ringmuskels aufrichten, derweil er sich im Innern der Kugel in Sicherheit bringen könne, führte die Leiterin der Wildstation aus.

Der Igel habe unterschiedliche Gesichtsausdrücke, weshalb man früher glaubte, es gäbe «Schweinsigel» und «Hunds­igel». Die Babys wiegen bei ihrer Geburt 12 bis 30 Gramm und haben wenige weiche, in die Haut gebettete Stacheln.

Wenns um die Brautschau geht, wird der Igelmann zum Dauerläufer: Trotz seiner kurzen Beinchen lege er bis zu sechs Kilometer zurück, wusste Ulrike Cyrus zu berichten. Meist besuche er mehrere Bräute. Das Jacobsonsche Organ im Gaumen weise ihm dabei den Weg und lasse ihn dann vor Liebe speicheln, schnaufen und schmatzen – diese Laute bedeuteten also Leidenschaft, nicht etwa Tollwut, bemerkte die Leiterin der Wildstation.

«Aber eigentlich ist der Igel standorttreu und behält die Landkarte seines Reviers im Kopf: jedes Loch im Zaun, den Komposthaufen und oft auch das Katzentellerchen.» Seine Augen seien nicht besonders gut, dafür ist es die Nase: Er riecht Beute auf fünf Meter Entfernung. Zudem verfügt er über ein gutes Gehör, er hört beispielsweise die Regenwürmer im Boden.

Grösster Feind: Der Mensch

Deutlich wurde an der Abendführung auch, dass das Igelleben gefährlich ist. «Eigentlich könnte ein Igel zehn Jahre alt werden», erzählte Cyrus, doch meist seien ihm nur drei bis vier vergönnt, in denen er zweimal Nachwuchs ­habe. Nur ein Viertel der Jungen überlebt. Zu den natürlichen Feinden gehören Uhu, Marder, Fuchs, Dachs und Iltis. «Sie wissen, wie man die stachelige Kugel knackt, und fürchten die Stiche nicht.»

Die meisten Igelopfer aber fordert laut Ulrike Cyrus die Strasse: Mit Abblenden und Bremsen könnte mancher Igel gerettet werden. Nicht funktioniere hingegen, das Auto so zu manövrieren, dass der Igel in der Mitte des Autos und damit zwischen den Rädern ist. Weitere Todesfallen seien ungesicherte Baugruben, Lichtschächte, Abflussrohre, herumliegende Netze und Swimmingpools, nicht aber Teiche, sofern diese mit Ausstiegshilfen ausgestattet seien.

Allgemein bekannt dürfte sein, dass beim Mähen Vorsicht angebracht ist, da sich die Tiere unter Büschen und im Laub verstecken. Kritisch sah die Igelspezialistin den Gebrauch von Schnecken- und anderen Giften. «Und besprühen Sie von Parasiten befallene Igel nie mit Insektiziden.» Die Tiere bringe man besser auf der Wildstation vorbei. Das gelte generell für kranke und verletzte Tiere, aber auch für Waisen. Schliesslich würden akustische Marder- und Katzenschrecke auch den Igel vertreiben.

Burgen aus Laub

Dem Stacheltier tue man Gutes, so Cyrus, wenn man mit zusammengerechtem Laub und Ästen in einer Ecke des Gartens eine Burg baue. Von November bis März legt sich der Igel bevorzugt in Ast- und Laubhaufen zum Winterschlaf nieder. Besonders kleine Igel dürfe man problemlos mit trockenem oder nassem Katzenfutter aufpäppeln, «aber nicht länger als zwei Wochen, sonst verpassen die Tierchen ihren Winterschlaf». Damit nicht andere Tiere vom Igelfutter stibitzen, könne man geriebene Haselnüsse drüberstreuen. Und: «Überwintern Sie die Tiere niemals drinnen», gab die Spezialistin der Zuhörerschaft auf den Heimweg mit.

(Berner Zeitung)