Schneuwlys heisse Phase

Es ist wie mit dem Wein: Marco Schneuwly wird im Alter immer besser. In seinen ersten acht Super-League-Saisons bis 2012 erzielte er nie mehr als neun Tore. Seither traf er stets zweistellig, in der Meisterschaft seit Sommer 2014 43-mal. Der 31-Jährige sagt: «Mittlerweile habe ich eine grosse Selbstsicherheit. Auch wenn es mal nicht läuft, weiss ich, dass ich treffen kann.» Die Stimmen, die den Wünnewiler ins Nationalteam fordern, wurden in letzter Zeit immer lauter.

Ins Nationalteam gefordert

Als Vladimir Petkovic Anfang November sein Aufgebot für die Partie gegen die Färöer bekannt gegeben hatte und Schneuwlys Name einmal mehr darin fehlte, meinte Luzerns Trainer Markus Babbel gegenüber dem «Blick», er finde es sehr suspekt, dass es für einen Spieler wie Schneuwly nicht ins Schweizer Kader reichen würde. Die Diskussion ist nicht neu, als aufstrebender Angreifer bei den Young Boys durfte der Torjäger mit einer Nomination liebäugeln. Und vor zwei Jahren verkündete der Boulevard im Vorfeld der Partie in Slowenien gar, Schneuwly sei erstmals aufgeboten worden.

Doch in den letzten Monaten hat sich die Thematik mit jedem Treffer des Routiniers akzen­tuiert. Zumal mit Breel Embolo, Josip Drmic, Shani Tarashaj und Mario Gavranovic etliche Konkurrenten verletzt fehlten. Und Haris Seferovic in Frankfurt nicht mehr regelmässig spielt. «Marco ist ein Strafraumstürmer, der nur auf dieser Position spielen kann, und er ist mit 31 Jahren nicht mehr der Jüngste», sagte Petkovic vor zwei Wochen beim Trainingscamp in Lugano. Der Trainer, der Schneuwly aus gemeinsamen Zeiten bei YB kennt, wird seine Meinung kaum mehr ändern.

«Solche Spieler sind begehrt»

Marco Schneuwly sind Petkovics Worte bekannt. Er musste sich zuletzt öfters zum Nationalteam äussern. Unmut und Frust waren ihm dabei nicht zu entlocken. Er sagt, im Fussball gebe es viele verschiedene Meinungen. Das Einzige, was er beeinflussen könne, seien die eigenen Leistungen. «Wichtig ist, dass ich mit mir selbst zufrieden bin.»

Das ist der Familienvater. Schneuwly erlebt in Luzern die beste Phase seiner Karriere. Er sagt: «Hier hat es von Beginn an gestimmt.» Oder: «Ich erfahre eine grosse Wertschätzung.» Oder: «Unser Spielsystem mit zwei Stürmern kommt mir entgegen.» Schneuwly findet, er habe in Luzern ganz bestimmt Fortschritte erzielt. Aber welche?

Auf den ersten Blick hat sich sein Spielstil kaum verändert. Er ist einer, der vor allem um und im Strafraum auffällt. Einer, der nicht lange fackelt, wenn sich die Chance zum Torabschluss bietet. Fragt man Exponenten des Schweizer Fussballs, die den einstigen Juniorennationalspieler seit Jahren verfolgen, hört man oft den Satz: Der Schneuwly wisse, wo das Tor stehe. «Solche Spielertypen sind begehrt, weil es nicht mehr viele davon gibt», meint Thuns Trainer Jeff Saibene, der mit seinem Team heute Luzern empfängt (17.45 Uhr).

«Ich sehe mich nicht als reinen Strafraumstürmer. Ich bin Mittelstürmer, kann aber auch mal auf die Seite ausbrechen», sagt Schneuwly. Er glaubt, sich vor ­allem in seiner Kerndisziplin ­gesteigert zu haben. «Ich bin effizienter geworden», sagt er. Die Erfahrung, die vielen Erfolgserlebnisse, das Selbstvertrauen würden ihm das Toreschiessen leichter machen. Früher, bei YB und in Thun, hatte er Phasen, in denen er monatelang ohne Erfolgserlebnis geblieben war. Heuer beträgt seine längste Durststrecke gerade mal drei ­Partien. Und vielleicht ist Schneuwly, dem nachgesagt wird, mürrisch zu sein, auch ein wenig lockerer geworden.

Chapuisat und Frei

Andres Gerber, der mit Marco Schneuwly während zweieinhalb Jahren zusammengearbeitet hat, nennt ihn einen ausgezeichneten Stürmer. «Er ist sehr schlau, setzt seine Energie gekonnt ein.» Thuns Sportchef sagt: «Er ist noch besser geworden. Weil er gereift ist.»

Marco Schneuwly wird mit jedem Jahr besser. Derzeit steht er in der Torschützenliste der Super League mit zehn Toren aus vierzehn Partien an erster Stelle. Er hat einen Lauf, ist «on fire». Sollte er Ende Saison noch immer die Wertung anführen, wäre er seit Bestehen der Super League nach Stéphane Chapuisat und Alex Frei erst der dritte Stürmer, dem dies mit 32 Jahren gelingen würde. (Berner Zeitung)