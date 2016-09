Leben, als sei das Spiel in der Schweiz

Es ist der mit Abstand längste Europacuptrip, den ein Schweizer Team bisher unternahm (siehe Grafik). Rund 4500 Kilometer liegen zwischen Bern und Astana, dort trifft YB morgen in der Europa League auf den lokalen Spitzenklub und kasachischen Meister. «Das ist auch ein Abenteuer», sagt Trainer Adi Hütter, «aber wir sind gut vorbereitet.»

Bereits am Dienstagmorgen ging die Reise im Stade de Suisse los. Am Mittag flog die Berner Delegation ab Basel in knapp sechseinhalb Stunden nach Astana und landete dort kurz vor Mitternacht Lokalzeit. Der Zeitunterschied zwischen der Schweiz und Kasachstan beträgt vier Stunden. «Es ist eine beschwerliche Reise», sagt Hütter. «Und es ist wichtig, dass wir weiter in unserer Zeitzone leben. Wir sind ja nicht so lange dort.»

Direkt nach dem Spiel zurück

In der Nacht auf heute gingen die YB-Spieler also etwa um 3 Uhr ins Bett, heute ist Ausschlafen angesagt, damit der Körper nicht aus dem Rhythmus gebracht wird. Auch den Mittwoch und den Donnerstag werden die Young Boys esstechnisch so bestreiten, als seien sie in der Schweiz. «Wir haben uns bei anderen Mannschaften erkundigt, die dort waren», erklärt Hütter, «zum Beispiel beim österreichischen und beim deutschen Nationalteam. Wir erhielten viele wertvolle Tipps.»

Dazu gehört auch, möglichst rasch nach Spielende wieder zurückzufliegen. Und so werden die Young Boys am Donnerstagabend nach dem Spiel (Beginn: 21 Uhr Ortszeit) so schnell wie möglich an den Flughafen fahren – und irgendwann nach Mitternacht die Chartermaschine besteigen. Zu hoffen bleibt für YB, dass jene Spieler, die zur Dopingkontrolle müssen, ihren Job speditiv erledigen werden.

Die Idee ist, dass die Akteure auf dem langen Rückflug ein wenig schlafen können, nach der Landung am frühen Freitagmorgen soll ein lockeres Auslaufen im Stade de Suisse stattfinden. Und etwas mehr als 48 Stunden später kreuzt an gleicher Stelle bereits der FC St. Gallen auf. «Es ist ziemlich anstrengend», sagt Hütter, «aber es ist auch ein schönes Zeichen, wenn es im Herbst stressig ist. Wir wollen ja so lange wie möglich in drei Wettbewerben vertreten sein.»

Schick muss sich steigern

Nach der 0:1-Heimniederlage gegen Gruppenfavorit Olympiakos Piräus zum Auftakt stehen die Young Boys morgen unter Druck. «Wir werden auswärts punkten müssen», sagt Hütter, «aber das war uns schon vor Beginn der Europa League klar gewesen.» Erschwerend für sein Team kommt hinzu, dass es wegen der langen Verletztenliste kaum Alternativen dazu gibt, eine personelle Rotation in Bewegung zu setzen.

In der Offensive ist im Prinzip einzig Thorsten Schick ein Kandidat dafür, dem aktuellen Stammpersonal die eine oder andere Verschnaufpause zu gönnen. Wie zuletzt am Sonntag in Sitten (0:0), als der Österreicher aber erneut nicht nachweisen konnte, eine Verstärkung zu sein. «Es ist viel zu früh, um über ihn abschliessend zu urteilen», sagt Hütter, und dann wird er laut und meint: «Es stört mich sehr, wenn ich in Zeitungen bereits lesen muss, kein Mensch wisse, warum YB Schick geholt habe.»

Der Flügelspieler und Landsmann von Hütter wird in den nächsten Wochen weitere Bewährungsproben erhalten. Und im Oktober kehrt Torjäger Guillaume Hoarau zurück, erst im Winter dessen Sturmpartner Alexander Gerndt.

Er dürfte in der Europa-League-Gruppenphase kaum mehr eingesetzt werden können. Der Schwede wird im November also auch bei den YB-Reisen nach Nikosia und Piräus fehlen. Kurztrips werden auch das nicht. Im Vergleich zum Ausflug nach Kasachstan aber beinahe schon Katzensprünge.

(Berner Zeitung)