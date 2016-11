Ein Derby, zwei Geschichten

Es kann auch einmal ein Tor sein, wenn der Puck nicht im Tor ist. Im Derby zwischen Biel und dem SC Bern läuft die letzte Minute. Die Gastgeber spielen ohne Goalie, die Gäste greifen an. In der Not blockiert Biels Verteidiger Marco Maurer den Puck im Torraum. Die Schiedsrichter entscheiden regelkonform auf technisches Tor: Der SCB siegt 3:1. Es handelt sich um den elften Erfolg in den letzten zwölf Partien. In der NLA-Rangliste liegt das Team von Kari Jalonen nunmehr mit einem Punkt Rückstand auf die ZSC Lions auf Platz zwei.

Der Spielfilm vom Samstag ist rasch erzählt: Im ersten Drittel agierten die Berner äusserst effizient, führten dank Ablenkern von Ryan Lasch und Marc Reichert 2:0. Im Mittelabschnitt erhöhten die Seeländer die Kadenz, der SCB verfiel in Passivität und war mit dem einen Gegentor durch Matthias Rossi (Powerplay) noch gut bedient. Im Schlussdrittel verpasste Marco Pedretti frei vor Leonardo Genoni den Ausgleich – der Ausgang des Derbys ist bekannt.

Erinnerungen an Lüthis Predigt

Letztlich genügte den Bernern eine durchschnittliche Leistung zum Erfolg. Torschütze Reichert sagt: «Es war ein zerfahrenes Spiel. Was zählt, ist der Sieg. Wir haben in Biel schon allerhand ‹Kurliges› erlebt.» Der Stürmer denkt an einige Kanterniederlagen – und wohl auch an den Auftritt im Januar, als Marc Lüthi der Kragen platzte. Dazumal hielt der starke Mann im Klub dem Team nach der Pleite im Seeland eine Garderobenpredigt, bei welcher der Heiland nur in Begleitung des Donners vorkam. Am Samstag fiel die Tür zur Gästegarderobe sanft ins Schloss, und Lüthi war zu Scherzen aufgelegt.

Für Schlagzeilen sorgten zwei andere Akteure: Einer, der in Bern die Weichen seiner Karriere neu stellen möchte – und einer, der im Sommer aufs Abstellgleis rangiert worden war: Calle Andersson und Reichert.

Auffälliger Andersson

Der 22 Jahre alte Schwede mit Schweizer Lizenz bestritt nach seinem erfolglosen Abstecher nach Übersee den ersten Ernstkampf für den SCB, agierte vorne wie hinten auffällig. Im Bieler Drittel überzeugte er mit Übersicht und guten Pässen. In der eigenen Zone stand er samt Partner Samuel Kreis mittels Scheibenverlusten am Ursprung einiger Bieler Chancen: Robbie Earl und Marc-Antoine Pouliot vermochten nicht zu profitieren. Noch ist Andersson konditionell nicht auf der Höhe. Immerhin konnte er sich beim Assist zum 2:0 durch Reichert den ersten Skorerpunkt gutschreiben lassen.

Weg vom Abstellgleis

Reichert erzielte bereits sein fünftes Saisontor. Es handelt sich um den höchsten Wert seit seiner Rückkehr aus Ambri im Frühling 2014. «Ich spüre das Vertrauen des Trainers und bin froh, kann ich etwas zurückgeben», sagt Reichert. Mit dem Vertrauen war es bei ihm zuletzt so eine Sache. Nach einer Schulteroperation kam er in der vergangenen Saison nie auf Touren, spielte ohne Selbstvertrauen, ohne Einfluss.

Die Konkurrenzfähigkeit des 36 Jahre alten Stürmers wurde infrage gestellt: von den Zuschauern, von den Klubverantwortlichen, nicht zuletzt vom Spieler. Im Spätfrühling wurde ihm beschieden, er könne sich trotz laufendem Vertrag nach einem neuen Verein umsehen, die Karriere allenfalls beenden oder in der NLB fortsetzen. Der Berner entschied sich für die Fortsetzung seines Engagements beim SCB. «Mein ‹Gring› hat keinen anderen Entscheid zugelassen», sagt Reichert. «Ich dachte: Der Zeitpunkt fürs Ende ist noch nicht ­gekommen – trotz Meistertitel.»

Unter Jalonen erhält der Angreifer wieder regelmässig Eiszeit. Er wirkt spritziger als letztes Jahr, der Trend zu mehr Tempo und das Alter arbeiten aber gegen Reichert. Er sagt lachend: «Kannst du mit einem Ausländer wie Macenauer spielen, sind die Beine etwas leichter.»

Entscheid in naher Zukunft

Noch immer ist der Berner eine wichtige Figur beim SCB – eine, die immer für einen Spruch zu haben ist, für gute Stimmung sorgt. «Ich habe jeden Tag Spass, bin gerne mit dem Team zusammen.» Dass Reichert im Frühling noch ein Jahr in Bern anhängen wird, erscheint trotzdem eher unwahrscheinlich.

Er sagt, es sei nichts entschieden, äussert aber Sätze wie: «Irgendwann musst du loslassen können.» Und: «Jünger werde ich nicht mehr.» Bis Ende Jahr dürfte Klarheit herrschen. Die Vorbereitung auf die Zeit danach ist längst im Gang: Reichert absolviert den Bachelor in Betriebsökonomie. Er sagt: «Ich möchte nicht zwischen Stuhl und Bank fallen.» (Berner Zeitung)