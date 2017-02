Die neue Trafostation wird an bestehendem Gebäude aufgebaut

Die Technik der 43-jährigen Transformatorstation an der Altenriedstrasse 48a von Zweisimmen ist nicht mehr zeitgemäss. Die heute frei stehende Trafostation wird durch eine neue Station am Gebäude ersetzt. Dazu hat die zuständige Region Oberland der BKW Energie AG in Spiez beim Eidgenössischen Starkstrom­inspektorat das Plangenehmigungsgesuch eingereicht.

Dritter Autoeinstellplatz

Die BKW begründet das beabsichtigte Vorgehen, die geplante Trafostation am bestehenden Geräteschuppen aufzumauern, so: «Wie sonst üblich könnte eine sogenannte Fertigstation installiert werden. Im abfallenden Gelände und frei stehend müsste sie jedoch mit einer Stützmauer gesichert werden.»

Die Kosten für die so gebaute Station und die erforderlichen Anpassungen der 16'000-Volt-Kabelleitungen sind nicht höher und belaufen sich auf rund 150'000 Franken. Als Verteilnetzbetreiberin sind für die BKW Erneuerungs- und Modernisierungsarbeiten von grosser Bedeutung. Damit gewährleistet sie ein sicheres und leistungsfähiges Netz für ihre über eine Million Strombezüger.

Eigentümer ist einverstanden

Als Grundstückeigentümer befürwortet Peter Bärtschi das geplante Erneuerungsverfahren: «Mein Fahrzeugunterstand lässt sich so buchstäblich auf dem Dach der Trafostation um einen dritten Abstellplatz erweitern. Mein Nachbar hat einer künftigen Unterschreitung des Grenzabstandes bereits zugestimmt.» Die Mehrkosten für die Erweiterung des Autounterstands gehen jedoch vollumfänglich zulasten des Grundeigentümers, erklärt die BKW-Medienstelle.

Noch bis zum 6. Februar liegt das Projektdossier beim Bauamt in Zweisimmen öffentlich auf. Ohne Einwände wird die Bewilligung zur Realisierung des BKW-Erneuerungsprojektes bis Mai erwartet. Der Bau der Trafostation ist für Sommer/Herbst dieses Jahres vorgesehen.

(Berner Zeitung)