Bereit für den nächsten Schritt

Das Ziel ist klar. «Qualifikation für den Weltcupfinal, und zwar in beiden Disziplinen», hält Joana Hählen unmissverständlich fest. Besser sein als im letzten Winter, liesse sich in andern Worten festhalten, reihte sich die Abfahrts- und Super-G-Pilotin aus dem Berner Oberland doch nur knapp hinter den teilnahmeberechtigten Top 25 der jeweiligen Spartenwertung ein.

Die Umsetzung des Vorhabens beginnt morgen Freitag, in der ersten von zwei Abfahrten im kanadischen Lake Louise. Die Strecke ist verhältnismässig flach, daher nicht auf Hählen zugeschnitten. Wobei die Protagonistin widerspricht und festhält, ihre Gleiterfähigkeiten zumindest bei hohen Tempi verbessert zu haben. Die Vorzeichen stehen grundsätzlich gut, die Vorbereitung verlief einwandfrei. Was in ihrem Fall eher Seltenheit als Selbstverständlichkeit ist.

Nahe am Limit

2011 und 2014 erlitt die Len­kerin Kreuzbandrisse; die Ver­letzungen beeinträchtigten das Leistungsvermögen über die jeweils nachfolgende Saison hinaus. Zu Beginn des vergangenen Winters sprach Hählen von der Schwierigkeit, sich zu überwinden, was einem ungewohnten Gefühl gleichkam. Denn die 24-Jährige ist seit Jugendzeiten als Draufgängerin bekannt, die hohe Risikobereitschaft bescherte ihr Erfolg. Silber und Bronze hat sie an ­Juniorenweltmeisterschaften ge­wonnen, im zweitklassigen Europacup erzielte sie drei Siege und sieben weitere Podestplätze.

Erwähntes Problem mit den Hemmungen löste sich im Verlauf des Winters, ein anderes stellte sich wieder ein. Auf den ­allein der Präparierung wegen anspruchsvollen Weltcupstrecken läuft Hählen Gefahr, den Bogen zu überspannen, dadurch gesundheitsgefährdende Fehler zu begehen. Im ersten Training in Lake Louise wäre sie nach einem Sprung beinahe gestürzt. «Ich hatte Glück», gibt sie zu.

Intern die Nummer 4

Hählen ist sich des schmalen Grats bewusst, stellt jedoch klar, sie habe keine Wahl. «Ich muss ans Limit gehen, das ist meine Stärke.» Im letzten Winter resultierten die Ränge 16, 17, 18 und 19, eine richtig gute Fahrt war nicht dabei. Die Simmentalerin sagt denn auch, nun sei die Zeit reif, den nächsten Schritt zu machen. «Ich konnte für einmal die maximalen Umfänge trainieren. Es fühlt sich gut an; ich bin bereit.»

Verläuft die Saison halbwegs nach ihren Vorstellungen, wird die WM in St. Moritz in die Agenda rücken. Was den internen Konkurrenzkampf betrifft, war die Hürde auch schon höher. Die Equipe um Lara Gut und Fabienne Suter ist stark, aber klein; ­wegen der Verletzungen von Jasmine Flury (23) und Beatrice Scalvedi (21) besteht sie in Lake Louise nur aus sechs Athletinnen. Hählen war im Vorwinter die Nummer 4. Verbleibt sie auf dieser Position, dürfte sie im Februar nachholen, was ihr am Weltcupfinal verwehrt blieb: Im Engadin die Schweiz vertreten. (Berner Zeitung)