2 mal 1 = 1 a

«Es kann zum Problem werden. Goalies sind sensibel. Sie brauchen Geborgenheit, Sicherheit.»In den vergangenen Wochen wurde Tigers-Coach Heinz Ehlers mehrmals mit der Frage konfrontiert, ob es denn nicht heikel sei, bei den Torhütern aufs Rotationsprinzip zu setzen, statt sich auf eine Nummer 1 festzulegen.

Nichtsdestotrotz wird der Däne so schnell kaum etwas ändern. Denn er sagt: «Es funktioniert. Die Leistungen stimmen, meine Erwartungen sind sogar übertroffen worden.» Dass die Langnauer Tabellenvorletzte sind, liegt in der Tat nicht an den Torhütern. Den Grundstein für die Siege bei den ZSC Lions und gegen Davos legte Punnenovs (22) mit mehreren starken Paraden, die etwas glücklich zustande gekommenen Erfolge in Zug und Biel verdankten die Emmentaler primär Ciaccio.

Doch wer ist besser? Der trainingsfleissige Romand Ciaccio (27) mit seinem ­unkonventionellen Stil? Oder der talentiertere Lette Punnenovs, welcher etwas unerfahrener ist? Nun, nach 24 Qualifikationsspielen respektive 13 und 11 Einsätzen verdeutlicht der Blick auf die Fangquoten die Ausgeglichenheit. Ciaccio hat 91,51 Prozent aller Schüsse gehalten. Bei Punnenovs sind es . . . 91,51 Prozent.

«Enge Freunde sind wir nicht»

An die Werte Tobias Stephans (Zug) und Leonardo Genonis (SCB), welche über 93 Prozent der Schüsse pariert haben, kommen die zwei Langnauer freilich nicht heran. Dafür hatten sie zu Beginn der Qualifikation zu wenig gut gehalten. Nach durchzogenem Start hat Goalietrainer Dusan Sidor die Hintermänner aber auf Vordermann gebracht.

«Nach dem Aufstieg hiess es, unsere Goalies seien viel zu schlecht für die NLA. Aber sie haben die Kritiker zum Verstummen gebracht», sagt der Slowake. «Beide sind mental gereift, beide sind in Form. Wir haben zweimal eine Nummer 1 – das ist für uns eine 1-a-Lösung.»

Ciaccio, welcher in der entscheidenden Phase der letzten Saison stets zum Zug kam, meint diplomatisch, er könne mit dieser «Lösung» leben. «Klar hätte ich es gerne anders. Aber so bleiben beide im Rhythmus.» Punnenovs seinerseits sagt, er wolle unbedingt die Nummer 1 sein. «Es ist nicht einfach, die Wechsel zu akzeptieren. Vor allem, wenn es persönlich gut läuft.»

Oft gewährt Ehlers den Goalies nach guten Leistungen eine Pause. «Wer rausmuss, versteht das zwar nicht. Der andere aber ist quasi gezwungen, es noch besser zu machen», sagt Sidor, der darauf hinweist, dass der üppige Kalender das Rotieren vereinfache.

Demzufolge sind die Tigers-Goalies quasi Teamkollegen und Konkurrenten. «Unser Verhältnis ist absolut in Ordnung, wir lachen viel im Training», meint Ciaccio, «aber gemeinsam in die Ferien reisen wir nicht.» Auch Punnenovs betont das gute Verhältnis, «doch enge Freunde sind wir nicht. Aber ich wünsche Damiano nichts Schlechtes, wir haben gemeinsam das Ziel Playoff-Teilnahme. Also werde ich ihm nicht die Schoner verstecken», sagt der Nationalspieler.

«Fragen Sie seinen Bauch»

Arrangieren müssen sich die beiden ohnehin, sind sie doch bis 2019 an die SCL Tigers gebunden. Sportchef Jörg verlängerte die Verträge der Akteure vor Meisterschaftsbeginn; er hatte vom losen Interesse anderer Vereine mitgekriegt. Es habe Kontakte gegeben, betonen beide, aber keine konkreten Offerten. Punnenovs meint, er sei glücklich in Langnau. «Aber Damiano will spielen, ich will spielen. Geht es immer so weiter, muss ich die Situation neu analysieren.» Will heissen: Der lettische Nationalspieler wird sich über kurz oder lang nicht mit der «Zweierlösung» abfinden.

Wechselspiele hin oder her – bei den Tigers bekleiden Ciaccio und Punnenovs wichtige Rollen. Freilich verfügt Langnau nicht über die Qualität anderer Teams, «wir sind auf gute Goalies angewiesen», hält Ehlers fest.

Der Coach entscheidet manchmal 24 Stunden vor, manchmal am Spieltag, wer zwischen den Pfosten stehen wird. Noch also ist unklar, wer am Freitag (19.45 Uhr, Ilfishalle) gegen Lugano das Vertrauen geniessen darf. «Der Trainer sagte uns, er fälle oft eine Bauchentscheidung», erzählt Punnenovs. «Also: Fragen Sie seinen Bauch.» (Berner Zeitung)