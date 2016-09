Der kleine Bruder heizt gehörig ein

Wir jagen hinter Tom Blomqvist her. Hart anbremsen, scharf einlenken, das Heck tänzelt leicht, die Balance ist wunderbar. Kurvenausgang, das Gas aufs Bodenblech, der Kopf fliegt an die Lehne, doch Blomqvist entschwindet bereits in der nächsten Kehre. Der junge Engländer, muss man wissen, ist nicht nur der Sohn der Rallye-Legende Stig Blomqvist, sondern auch DTM-Fahrer – und sauschnell. Viel schneller als wir. Doch auch unser Tempo auf dem Hungaroring bei Budapest reicht völlig aus, um die Qualitäten des neuen BMW-M2-Coupés erleben zu können.

Bevor wir diese schnellen Runden in den ungarischen Asphalt brennen und erfolglos versuchten, an Blomqvist dranzubleiben, standen erst zwei Slalompassagen auf dem Programm. Enge Schikanen, lang gezogene, schnelle Kurven – hier kann der M2 zeigen, was er draufhat. Und das ist eine ganze Menge: Der im Vergleich zum M4 um 12 Millimeter kürzere Radstand macht das Coupé spürbar agiler, das geringere Gewicht lässt spätere Bremspunkte zu.

Als Resultat erreichte der M2 auf der Nürburgring-Nordschleife, dem Gradmesser für jedes sportliche Fahrzeug, eine Rundenzeit von 7:58; das ist beachtlich. Wie dieses Fahrzeug einlenkt, wie gefühlvoll die Lenkung ist, wie verlässlich und kompromisslos die Bremsen zupacken – hier ist BMW wirklich ein guter Wurf gelungen.

Das Fahrzeug basiert auf dem M235i, den wir bereits getestet und als vorzüglich befunden haben, das komplette Chassis aber stammt vom grossen Bruder, dem BMW M4. Bis auf die Räder, denn die hätten nicht in die Radhäuser des M2 gepasst; die 19-Zöller stehen dem potenten Bayer aber vorzüglich.

Überhaupt sieht der neue Kompaktsportler klasse aus, ist mit seinen weit ausgestellten Radhäusern und den athletischen Schürzen unmissverständlich sportlich, aber nicht protzig. Gleiches gilt für den Motorensound: Der Reihensechszylinder klingt, wie ein potenter Reihensechser klingen muss; auf übertriebenes Knallen, Sprotzeln und Brabbeln haben die Entwickler bewusst verzichtet. Gut so.

Dieser 3-Liter-Reihensechser ist unserer Meinung nach ohnehin etwas vom Besten, was in modernen Fahrzeugen zu haben ist, und die Konfiguration im M2 mit Twinscroll-Turbolader und Overboost ist eine Wucht. 370 PS und 500 Newtonmeter (mit Overboost) sind seine Kennzahlen, 8,5 Liter auf 100 Kilometer respektive 199 Gramm CO 2 pro Kilometer die erzielten Daten im Labor (mit Doppelkupplungsgetriebe 7,9 Liter und 185 Gramm).

Dass man in der Realität deutlich mehr Sprit verbrennt, versteht sich von selbst, schliesslich will man bei so einem Auto die Fahrleistungen auskosten. Und die können sich sehen lassen: 4,3 Sekunden vergehen für den Sprint von 0 auf 100 Stundenkilometer mit dem optionalen, herrlich schnell schaltenden Doppelkupplungsgetriebe, 4,5 Sekunden sind es bei der Version mit manuellem Sechsganggetriebe, sofern man flink genug schaltet. Bei 250 Stundenkilometern schiebt die Elektronik den Riegel, wer es schneller will, muss das M-Drivers-Package für 3110 Franken ordern; dann darf der M2 bis 270 km/h spurten.

Bei der ersten Kontaktaufnahme mit dem M2 in Ungarn waren wir nur kurz im Strassenverkehr unterwegs. Aufgefallen ist die absolut langstreckentaugliche Abstimmung, solange man im Modus Comfort fährt. Dann ist der M2 gesittet und komfortabel. In Sport oder Sport+ wird der Bayer spürbar aggressiver, ohne je bösartig zu werden. Genau so soll sich ein potenter Hecktriebler fahren: agil, heckbetont, aber gutmütig und voraussehbar.

Bleibt abschliessend die Frage, wozu man nun noch den grösseren und 21'700 Franken teureren M4 kaufen soll. Unserer Meinung nach ist der ab 69'900 Franken erhältliche M2 nämlich tatsächlich die bessere Wahl. (Berner Zeitung)