Trump soll 18 Jahre lang keine Steuern gezahlt haben

Donald Trump weigerte sich standhaft, seine Steuererklärungen offen zu legen. Zuletzt forderte Widersacherin Hillary Clinton ihn dazu im TV-Duell der beiden Präsidentschaftskandidaten auf. Trump reagierte ausweichend.

Jetzt scheint es, dass er dafür einen triftigen Grund hatte: In seiner Steuererklärung für das Jahr 1995 habe Trump Verluste in Höhe von 916 Millionen Dollar (rund 814 Millionen Euro) geltend gemacht, berichtete die «New York Times» am Samstagabend. Obwohl niemand wisse, wie viel Trump in den Jahren darauf verdiente, hätte diese Summe demnach ausgereicht, um 18 Jahre lang jährlich 50 Millionen Dollar zu versteuerndes Einkommen abzuziehen.

Desaströse Geschäfte

Die Zeitung «New York Times» war nach eigenen Angaben über eine anonyme Quelle an die Steuererklärung des Immobilienmilliardärs gekommen. Demnach sind die Verluste von 1995 vor allem auf Trumps finanzielles Fiasko mit Casinos in der Ostküstenstadt Atlantic City und weiteren Debakeln im Hotel- und Fluggeschäft zurückzuführen.

Here are the pages from Donald Trump’s 1995 income tax records that were obtained by The Times https://t.co/sN6PaHknpX — NYT Politics (@nytpolitics) 2. Oktober 2016

Das Thema ist für den Republikaner besonders heikel, da er sich entgegen der jahrzehntelangen Gepflogenheiten für US-Präsidentschaftskandidaten bis heute weigert, seine Steuererklärungen zu veröffentlichen. Gesetzlich verpflichtet wäre er dazu nicht.

Video: Auszüge aus der ersten TV-Debatte zwischen Hillary Clinton und Donald Trump (tamedia/reuters)

Clinton hatte ihre Steuerpapiere bereits im August veröffentlicht. Trump weigert sich bislang mit der Begründung, die Steuerbehörde habe die Überprüfung der Unterlagen noch nicht abgeschlossen.

Trump "apparently got to avoid paying taxes for nearly two decades—while tens of millions of working families paid theirs." pic.twitter.com/g62jB9fKr5 — Hillary Clinton (@HillaryClinton) 2. Oktober 2016

Trump reagierte zunächst nicht persönlich auf den Bericht der «New York Times». Sein Wahlkampfteam erklärte lediglich, Trump sei ein «hochqualifizierter Geschäftsmann», der «nicht mehr Steuern zahlt als gesetzlich vorgeschrieben». Trumps Wahlkampfteam erklärte, die Zeitung sei unrechtmässig an das Steuerpapier gekommen. Der «New York Times» warf das Team in der Erklärung vor, der «verlängerte Arme der Clinton-Kampagne» zu sein. (jdr/AFP)