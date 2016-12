«Dieses Pack denkt nur an seine Spielchen»

Der Berliner ist eher ein prosaischer Zeitgenosse, nüchtern, sachlich. Er akzeptiert die Bedingungen des Lebens, wird es ihm aber zu viel, rüpelt er schon mal. «Dann ist wieder gut», sagt man in Berlin. Deshalb gilt, dass Berliner ein «Herz mit Schnauze» haben. Derzeit aber überhaupt nicht.

Tausende wollten Gottesdienst feiern

Die Menschen gehen ihren Beschäftigungen nach, Geschäfte sind gut gefüllt vor Weihnachten, das Leben geht weiter. Am Breitscheidplatz waren Dienstagabend nachdenkliche Gesichter zu sehen, sorgenvoll, schutzsuchend. Bundesinnenminister Thomas de Maizière formuliert so: «Wir werden mit dem Terror leben müssen.»

Um 18 Uhr fand in der Gedächtniskirche ein Gottesdienst für die Opfer vom Montagabend statt, doch es war längst nicht Platz für alle. Tausende standen mit Kerzen auf den Strassen um das Gotteshaus, eine Menschenkette bildete sich, die Stimmung war gedrückt. An mehreren Stellen wurden Blumen abgelegt, riesige Haufen bildeten sich, auf vielen Schildern stand «Waruuum?»

Täter ist noch frei

Auch Markus Dröge, Bischof der evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg, fragte in seiner Predigt nach dem Warum der grausigen Tat. Wie konnte es dazu kommen, dass ein 40-Tonner als Tatwaffe eingesetzt wurde? Bisher sind zwölf Menschen gestorben, von 48 Verletzten kämpfen 14 weiter um ihr Leben. Der angebliche Täter, von Zeugen verfolgt und der Polizei übergeben, ist am Dienstagabend wieder freigelassen worden. Eine Verwechslung, heisst es.

Der wahre Täter ist noch frei. Er besitzt zumindest eine Kleinkaliberpistole, mit der er den polnischen Lastkraftwagenfahrer erschossen hat, um seinen Wagen zu entführen. Es soll einen Kampf im Fahrerraum gegeben haben, die Spuren seien eindeutig, am Körper des Polen gab es Schnittwunden.

Mit dem getöteten Fahrer fuhr der Täter aus dem Stadtbezirk Wedding etwa 15 Minuten zum Weihnachtsmarkt in Charlottenburg. Er umkreiste den Platz mindestens einmal, um auszukundschaften, von wo es am günstigsten sei, in die Menge hineinzupreschen mit dem Sattelschlepper.

Wut über Politiker

Die Polizei ist in ihren Ermittlungen nicht weit gekommen und bittet die Bevölkerung um aktive Mithilfe. Alle Fotos und Videos vom Tatort sollen zur Verfügung gestellt werden. Das Bundeskriminalamt (BKA) ist zudem nicht sicher, ob nicht mehrere Täter in der Stadt unterwegs sind. BKA-Chef Holger Münch sagt, man sei «hochalarmiert».

«Wir wollen nicht damit leben, dass uns die Angst vor dem Bösen lähmt», hat Bundeskanzlerin Angela Merkel in ihrer Rede am Dienstag gesagt. Die Berliner sind einverstanden. «Das wollen die Terroristen doch», sagt eine Frau an der Budapester Strasse, wo der Täter das Steuer herumriss, um den Markt niederzuwalzen. Die Schneise ist auszumachen, zersplitterte Holzhütten, zerfetztes Tannengrün. «Die wollen uns fertigmachen, das lassen wir uns nicht gefallen.»

Kein Verständnis für Populisten

Die Berliner Nüchternheit hat auch kein Verständnis für die Alarmrufe erregter Politiker. Schon zwei Stunden nach dem Anschlag twitterte Marcus Pretzell von der Alternative für Deutschland, das seien nun «Merkels Tote». Am Dienstagvormittag sagte Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer, jetzt müsse «man unsere Zuwanderungs- und Sicherheitspolitik überdenken». «Ham die noch alle...», sagt der Berliner. «Dieses Pack denkt nur an seine Spielchen.»

Wann schlägt der deutsche Rechtsstaat zurück? Wann hört diese verfluchte Heuchelei endlich auf? Es sind Merkels Tote!#Nizza#Berlin — Marcus Pretzell (@MarcusPretzell) 19. Dezember 2016

Viel mehr interessiert vor Ort die Frage, warum der Weihnachtsmarkt nicht besser abgesichert gewesen sei. US-Touristen werden von ihren Behörden gewarnt, deutsche Weihnachtsmärkte zu besuchen. In Deutschland gab es keine Warnung, obwohl Geheimdienste seit geraumer Zeit mit einem spektakulären Angriff gerechnet haben. (Berner Zeitung)