Europäische Hass- und Angstspirale

Istanbul, Brüssel, Nizza, Berlin: Der islamistische Terror hat 2016 end­gültig Europa erreicht. In Frankreich gelten schon seit den Anschlägen von Paris, also seit November 2015, Notstandsgesetze.

Der Kampf gegen den Terror bestimmt die Politik. Präsident François Hollandes Popularität ist in dieser Zeit eingebrochen, er tritt im Frühling nicht einmal mehr zur Wiederwahl an. In der Türkei wurde nach dem Putschversuch im Juli der Ausnahmezustand verhängt. Mit einer rigorosen Säuberungswelle und viel nationalistischem Brimborium trimmt Präsident Recep Tayyip Erdogan sein Land auf einen autoritären Kurs.

Während die Politik in Frankreich sehr rasch von islamistischem Terror spricht, ging die deutsche Regierung mit dem Begriff Terror lange bewusst sehr vorsichtig um. Beim Amoklauf von München, bei dem im Juli neun Menschen starben, gab es keinen jihadistischen Kontext. Mit dem Terroranschlag auf den Weihnachtsmarkt vor der Gedächtniskirche in Berlin, bei dem am Montag zwölf Menschen gestorben sind, hat sich diese Zurückhaltung geändert. Die deutsche Terrorspur 2016 führt von Würzburg und Ansbach nach Berlin. Die Willkommenskultur hat tiefe Risse bekommen.

Es gibt auffallende Parallelen zwischen den Attentaten von Berlin und von Nizza, wo am französischen Nationalfeiertag 85 Menschen starben. Der Lastwagen als Terrorwaffe, die offene Gesellschaft als Ziel. Doch der Vergleich legt auch terminologische Unschärfen offen: Terror oder Amok? Organisiert oder spontan? Kaltblütig oder psychisch krank? Es sind Kategorisierungen, die mehr Gewissheit suggerieren, als es tatsächlich gibt. Der islamistische Attentäter von Nizza etwa war Kleinkrimineller, hatte psychische Probleme und war in der Familie gewalttätig geworden. Ein Jihadist war er, falls die von den Behörden behauptete Turboradikalisierung zutrifft.

In der Propagandaabteilung des Islamischen Staates wird aus einsamen Wölfen rasch ein Rudel. Der IS bezeichnet die Attentäter gern als seine Soldaten und reklamiert die geistige Urheberschaft für sich. Die Spirale des Hasses und der Terrorangst entwickelt ihre Eigendynamik, geschaffen werden soll ein Klima der Verunsicherung, des Misstrauens und des Verdachts. So wird das Feld bereitet für allerlei Rattenfänger, Verschwörungstheoretiker und Simplifizierer. Die Alternative für Deutschland (AfD), aber auch CSU-Exponenten oder die slowakische Regierung machen Angela Merkels Flüchtlingspolitik direkt verantwortlich für den Terror. Zweifellos hat der mutmassliche Täter von Berlin, dessen Fingerabdrücke in der LKW-Fahrerkabine gefunden wurden und nach dem inter­national gefahndet wird, sein Duldungsrecht in Deutschland missbraucht. Verantwortungslose Politiker aber miss­brauchen so den Terroranschlag für ihre politische Zwecke, bevor der weit komplexere Kontext geklärt ist. Flüchtlinge sind nicht die Ursache des Terrors, sondern die in Europa sichtbare Folge von Krieg und Vertreibung oder wirtschaftlicher Perspektivlosigkeit. Auf Hass und Brutalität Einzelner dürfen Politik und Gesellschaft nicht ihrerseits pauschal mit Diskriminierung und Hass reagieren. Zwar hat Deutschland die Zuwanderungspolitik verschärft, noch härtere Flüchtlingsgesetze sind absehbar. Vom Ausnahmezustand aber ist Deutschland weit entfernt. Und doch ist nach dem Anschlag von Berlin kurz vor Weihnachten gewiss: Neben der Flüchtlingsfrage und der Cyberkriminalität dominiert ab sofort die Terrordebatte den realen deutschen Wahlkampf 2017. Mail: andreas.saurer (Berner Zeitung)