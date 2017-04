In der Türkei wuchern Verschwörungstheorien

Mahmut ist sicher, dass irgendetwas nicht mit rechten Dingen zugeht. «Warum sind die Europäer denn so sehr gegen Erdogan?», fragt er. Mahmut, ein massiger Mann Mitte vierzig aus Istanbul, will bei der Volksabstimmung an diesem Sonntag für die Einführung eines Präsidialsystems stimmen, wie Präsident Recep Tayyip Erdogan sie fordert.

Nicht, dass Mahmut unglaublich begeistert wäre von der Präsidialrepublik. Doch er sieht eine Feindseligkeit der Europäer gegen Erdogan, und das verstärkt seine Entschlossenheit, mit Ja zu votieren: Wie andere Türken betrachtet Mahmut seine Wählerstimme als Instrument dafür, ein Komplott des Auslands gegen sein Land abzuwehren.

Verschwörungstheorien geniessen in der Türkei schon immer viel Zulauf. Sie untermauern die Weltsicht vieler Politiker und Bürger, wonach ihr mit grossem Potenzial gesegnetes Land von mächtigen Akteuren ständig am Aufstieg gehindert wird. Für die Regierung bietet der Hang der Türken zu Komplottgeschichten die Gelegenheit, Sündenböcke für unwillkommene Entwicklungen zu finden.

Das Praktische an Verschwörungstheorien ist schliesslich, dass sie weder bewiesen werden müssen noch widerlegbar sind. Längst ist das Verschwörungsdenken zum Teil der politischen Kultur geworden.

Erdogan selbst spricht häufig von einer «höheren Macht», die zum Schaden der Türkei aktiv werde – meistens meint er damit die USA. Nach dem gescheiterten Putschversuch des letzten Jahres beschuldigte er die Führung in Washington, die Umstürzler unterstützt zu haben.

Finstere Mächte glauben Erdogan und andere Politiker auch hinter Entscheidungen internationaler Investoren oder Ratingagenturen zu erkennen. Eine «Zins-Lobby» versucht demnach ständig, den Wirtschaftsaufschwung der Türkei zu stoppen, um hohe Erträge bei türkischen Staatsanleihen zu erzielen, wie das in den Zeiten der politischen Instabilität in den 1990er-Jahren der Fall war.

Der Westen wolle eine Türkei zurück, die 70 Prozent ihres Staatshaushaltes für die Bedienung von Krediten aufwenden müsse, sagte Innenminister Süleyman Soylu kürzlich. Eine «höhere Macht» sieht auch Melih Gökcek, der Bürgermeister von Ankara, am Werk.

Gökcek sagte nach einem Erdbeben im Nordwesten der Türkei, hinter dieser und anderen Erschütterungen könnten ausländische Mächte stecken, welche mit einem hoch geheimen unterseeischen Sprengsatz einen Angriff auf die Türkei starten wollten.

Im Wahlkampf vor dem Referendum heizt Erdogan die Stimmung weiter an. Der EU wirft er vor, als «Allianz der Kreuzzügler» gegen die muslimische Türkei zu agitieren. Ein tieferer Grund für die antitürkische Haltung Europas liege in der Erwartung, dass der Islam in wenigen Jahrzehnten die grösste aller Weltreligionen sein dürfte, kommentierte Alper Tan vom Erdogan-treuen Fernsehsender Kanal A.

Die islamische Welt und besonders die Türkei sei nach einem zweihundertjährigen Schlaf «erwacht» – und das lasse die Christen in Panik verfallen: Die «Neue Türkei» Erdogans sei eine Bedrohung für den Westen. Aus diesem Blickwinkel heraus betrachtet, wird das Nein-Votum schon fast zur staatsbürgerlichen Pflicht.

