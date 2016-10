Demonstranten beschimpfen Merkel – Polizei greift ein

Zum Höhepunkt und Abschluss der Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit in Dresden ist die Lage angespannt. Hunderte Demonstranten des fremdenfeindlichen Pegida-Bündnisses versammelten sich vor dem offiziellen Empfang und beschimpften die eintreffenden Politiker.

«Um Zugang der Ehrengäste zu den Protokollveranstaltungen am Neumarkt zu gewährleisten, mussten Personen zurückgedrängt werden», teilte die Polizei via Twitter am Montag mit.

Am Neumarkt – mitten in der historischen Altstadt – waren am Morgen unter anderem Bundeskanzlerin Angela Merkel und Bundespräsident Joachim Gauck empfangen worden. (woz/sda)