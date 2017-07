USA bieten Russland Kooperation in Syrien an

Die USA haben sich unter Bedingungen zu einer Zusammenarbeit mit Russland im Syrien-Konflikt bereit erklärt. Denkbar seien etwa Flugverbotszonen, der Einsatz von Waffenstillstandskontrolleuren am Boden und die Koordinierung humanitärer Hilfslieferungen.

Damit soll die Lage im Bürgerkriegsland entschärft werden. In einer Mitteilung aus dem Aussenministerium in Washington vom Mittwochabend formulierte US-Aussenminister Rex Tillerson die Bedingung, dass Russland «den weiteren Einsatz jeglicher Chemiewaffen» durch die syrischen Regierungstruppen unterbinden müsse.

Ausserdem habe Russland als Schutzmacht der Führung in Damaskus sicherzustellen, dass keine Konfliktpartei in Syrien «illegitimerweise Gebiete zurückerobert oder besetzt, die der Kontrolle des IS oder anderer terroristischer Gruppen entrissen worden sind». Der Bürgerkrieg in Syrien hält seit rund sechs Jahren an. Mehr als 400'000 Menschen wurden in dem Konflikt getötet, Millionen vertrieben. (chk/sda)