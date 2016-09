Tiefe Trauer über Shimon Peres' Tod

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu und seine Ehefrau Sara haben mit tiefer Trauer auf den Tod des israelischen Ex-Präsidenten Shimon Peres reagiert. Peres sei vom ganzen Volk geliebt worden, hiess es am Mittwoch in der Mitteilung von Netanyahus Büro.

Die Regierung werde sich zu einer Trauersitzung versammeln. Der 93-jährige Friedensnobelpreisträger war zwei Wochen nach einem schweren Schlaganfall in einem Krankenhaus bei Tel Aviv gestorben. Mit dem Begräbnis wird am Freitag gerechnet, eine offizielle Mitteilung steht allerdings noch aus.

Obama: «Kämpfer für den Frieden»

US-Präsident Barack Obama hat Shimon Peres als einen «Kämpfer für Israel» und den Frieden im Nahen Osten gewürdigt. «Als Amerikaner stehen wir in seiner Schuld», erklärte Obama in einer Stellungnahme zum Tod Peres'.

«Keiner hat über die Jahre hinweg mehr dafür getan als Shimon Peres, die Allianz zwischen unseren beiden Ländern aufzubauen – eine unzerbrechliche Allianz, die heute enger und stärker ist als sie jemals war.»

“A light has gone out, but the hope he gave us will burn forever.” —@POTUS on the passing of Shimon Peres: https://t.co/kfiWabFROR pic.twitter.com/hC021MJlBD