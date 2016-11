Tausend Siedler fliehen vor Bränden in Israel

Die in Israel und dem Westjordanland wütenden Brände haben die Feuerwehren heute einen fünften Tag in Folge in Atem gehalten. In einer jüdischen Siedlung im Westjordanland brannten mehr als 40 Häuser ab. Alle gut 1000 Bewohner von Halamish wurden nach Angaben der Polizei in Sicherheit gebracht.

Die israelische Regierung vermutet hinter den meisten Feuern arabische Brandstifter. Einem Polizeisprecher zufolge wurden bislang 30 Verdächtige festgenommen.

Palästinensische Hilfe

Aus den USA traf am Samstag die Boeing 747-400 «Supertanker» ein, das grösste Löschflugzeug der Welt. Es wurde umgehend über den Wäldern um Jerusalem eingesetzt. Auch andere Länder haben Löschflugzeuge nach Israel entsandt.

Spezialisten der palästinensischen Feuerwehr eilten ebenfalls zu Hilfe. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu dankte dem palästinensischen Präsidenten Mahmud Abbas telefonisch für dessen Unterstützung - eine seltene Geste. Angesichts auf Eis liegender Friedensgespräche pflegen beide Politiker kaum Kontakt miteinander.

Haifa am schwersten getroffen

Nach Angaben seines Büros sagte Netanyahu Abbas, er begrüsse, dass Araber an der Seite von Juden ihre Häuser denen geöffnet hätten, die ihr Obdach durch die Feuer verloren haben.

Die Brände hatten vor vier Tagen nahe Jerusalem begonnen. Wind sowie Hitze begünstigten, dass sich die Flammen ausdehnten. Der schwerste Brand traf die Hafenstadt Haifa. Dort wurden mehr als 60'000 Menschen in Sicherheit gebracht, zahlreiche Häuser gingen in Flammen auf.

Tote oder Schwerverletzte hat es bei den landesweiten Feuern bisher nicht gegeben. Dutzende Menschen mussten aber mit Rauchvergiftungen in Krankenhäusern behandelt werden. (sep/AP)