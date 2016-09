Shimon Peres ist tot

Der Friedensnobelpreisträger und frühere Staatspräsident Israels Shimon Peres ist in der Nacht auf Mittwoch gestorben. Peres' Arzt bestätigte den Todesfall. Der 93-jährige Peres war vor zwei Wochen nach einem schweren Schlaganfall ins Spital eingeliefert worden.

Peres lag seit dem 13. September in einem Spital bei Tel Aviv auf der Intensivstation. Er hatte nach Angaben seiner Ärzte einen schweren Schlaganfall mit Hirnblutung erlitten und wurde ins künstliche Koma versetzt. Am Dienstag hatte sich sein Zustand verschlechtert.

With tears we confirm the passing of former President, Prime Minister #ShimonPeres. #Israel has lost a founding father, a light for #peace. pic.twitter.com/Ut5HmwAeHM