Kronprinz offiziell zum König ausgerufen

Anderthalb Monate nach dem Tod von Thailands langjährigem König Bhumibol Adulyadej ist sein Sohn, Kronprinz Maha Vajiralongkorn, offiziell zum König ausgerufen worden. Das wurde im thailändischen Fernsehen auf allen Kanälen berichtet. Der neue König erklärte dabei, mit der Thronbesteigung erfülle er «die Wünsche des verstorbenen Königs zum Wohle des gesamten thailändischen Volkes».

Die vom Fernsehen aufgezeichnete Zeremonie wurde mit einer einfachen Audienz des neuen Königs für Vertreter der Militärregierung besiegelt. Der 64-Jährige ist der zehnte König der Chakri-Dynastie. Sein formaler Titel ist Rama X.. Eine neue Königin gibt es zunächst nicht: Vajiralongkorn ist dreimal geschieden. Er hat sieben Kinder. Der jüngste Sohn (11) geht in Bayern zur Schule.

Bhumibol war am 13. Oktober im Alter von 88 Jahren gestorben, der Tod des langjährigen Monarchen hatte Thailand in tiefe Trauer gestürzt. Hinzu kam eine grosse Ungewissheit, nachdem die Militärjunta verkündet hatte, der Kronprinz habe um Aufschub bei der Ernennung zum König gebeten, um trauern zu können.

Geheimnisvolle Nachfolgeregelungen

Am Mittwoch machten das Parlament und die Militärregierung jedoch den Weg für die Thronbesteigung des 64-jährigen Kronprinzen frei. Sie soll nach Angaben von Prawit Wongsuwon, Vizeministerpräsident und Nummer zwei der Militärregierung, «Schritt für Schritt» erfolgen, den geheimnisvollen Nachfolgeregelungen des Landes entsprechend.

Vajiralongkorn ist deutlich weniger bekannt und beliebt als sein Vater. Er verbrachte viel Zeit im Ausland, vor allem in Deutschland, wo er in diesem Jahr ein Anwesen am Starnberger See kaufte.

Hochpolitische Rolle

Mit Königshäusern in Europa ist die Chakri-Dynastie nicht zu vergleichen. Formell wurde die absolute Monarchie 1932 zwar abgeschafft, aber trotzdem spielt die Königsfamilie eine hochpolitische Rolle.

Keine Regierung kann ohne die Gunst des Königshauses lange überleben. Bhumibol war eine Integrationsfigur in dem politisch tief zerstrittenen Land. Ein striktes Gesetz gegen Majestätsbeleidigung verbietet jede Diskussion über Mitglieder des Königshauses oder die Zukunft der Monarchie. (ij/AFP/SDA)