Kerry droht Moskau mit Abbruch der Syrien-Gespräche

Die USA haben Russland gedroht, wegen der andauernden Bombenangriffe auf Aleppo alle Gespräche über den Bürgerkrieg in Syrien abzubrechen. US-Aussenminister John Kerry stellte seinem russischen Kollegen Sergej Lawrow am Mittwoch in einem Telefonat ein Ultimatum, wie das US-Aussenministerium mitteilte. Die Kontakte würden danach so lange unterbrochen, bis die russischen und syrischen Angriffe auf Aleppo aufhörten, sagte Sprecher John Kirby.

Kerry habe Lawrow gesagt, dass sich die USA vorbereiteten, das bilaterale amerikanisch-russische Engagement in Syrien auszusetzen, darunter eine geplante Partnerschaft im Kampf gegen den Terror, «es sei denn, Russland unternimmt unmittelbare Schritte, den Angriff auf Aleppo zu beenden und eine Waffenruhe wiederherzustellen».

Kerry habe sich sehr besorgt über die Angriffe auf Krankenhäuser, Wasserversorgungseinrichtungen und andere zivile Infrastruktur gezeigt, sagte Kirby weiter. Die USA hielten Russland für den Einsatz von Brand- und bunkerbrechenden Bomben im Stadtgebiet für verantwortlich, habe Kerry Lawrow gesagt.

Angriff auf Krankenhäuser sei «Kriegsverbrechen»

Nach Angaben der in den USA ansässigen Hilfsorganisation Syrian American Medical Society (Sams) waren bei Luftangriffen die beiden grössten Krankenhäuser im von den Rebellen kontrollierten Ostteil Aleppos getroffen worden. Ein Kampfflugzeug habe die Krankenhäuser «direkt» beschossen. Die beiden Krankenhäuser mussten ihren Betrieb nach dem Luftangriff vorübergehend einstellen.

UN-Generalsekretär Ban Ki Moon hat die Bombenangriffe auf zwei Krankenhäuser in der umkämpften syrischen Stadt Aleppo mit scharfen Worten verurteilt und als «Kriegsverbrechen» eingestuft. «Stellen Sie sich einen Schlachthof vor. Es ist noch schlimmer», schilderte Ban heute dem UN-Sicherheitsrat in New York die Luftangriffe. In den beschossenen Krankenhäusern gebe es «Leute mit abgerissenen Gliedmassen» und «Kinder, die ohne Atempause schrecklich leiden».

Die Schuldigen müssten zur Rechenschaft gezogen werden

«Diejenigen, die immer zerstörerischere Waffen verwenden, wissen genau, was sie tun. Sie wissen, dass sie Kriegsverbrechen begehen», urteilte Ban. Die Angriffe auf Krankenhäuser seien «ein Krieg gegen die medizinischen Kräfte in Syrien». Das internationale Recht regele aber klar, dass medizinische Einrichtungen, Transporte und medizinisches Personal von Angriffen ausgenommen werden müssten.

«Die Verwundeten und Kranken - Zivilisten ebenso wie Kämpfer - müssen verschont werden», forderte der UN-Generalsekretär. Er verwies auf Angaben der Organisation Physicians for Human Rights, wonach 95 Prozent des medizinischen Personals, das vor dem Beginn des syrischen Bürgerkriegs in Aleppo gearbeitet hatte, «geflohen, inhaftiert oder getötet» worden sei. Es müssten Massnahmen ergriffen werden, um das medizinische Personal zu schützen und die Schuldigen der Angriffe zur Rechenschaft zu ziehen.

Seit Freitag starben mindestens 96 Kinder

Im Osten der umkämpften syrischen Grossstadt Aleppo sind seit Freitag nach Angaben der Kinderhilfsorganisation Unicef mindestens 96 Kinder getötet worden. Weitere 223 seien verletzt worden, teilte Unicef am Mittwoch in New York mit. Das Gesundheitssystem im Osten Aleppos sei am Rand des Zusammenbruchs, nur noch rund 30 Ärzte seien verblieben und so gut wie keine Ausrüstung oder Medizin.

«Die Kinder in Aleppo sind in einem lebendigen Albtraum gefangen», sagte Unicef-Vizechef Justin Forsyth. «Es gibt keine Worte mehr, mit denen man das Leid, das sie erleben, beschreiben könnte.» Diese Angriffe auf Kinder seien durch nichts zu rechtfertigen, sagte Forsyth. «Das Leid und der Schock bei den Kindern ist so schlimm, wie wir es noch nie gesehen haben.»

