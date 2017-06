Irakischer Regierungschef sieht das IS-«Kalifat» am Ende

Iraks Regierungschef Haidar al-Abadi hat das von der Terrormiliz Islamischer Staat ausgerufenen «Kalifat» für beendet erklärt. «Wir sehen das Ende des falschen Daesh-Staates», sagte Al-Abadi heute und verwendete dabei die arabische Abkürzung für den IS. Der Kampf gehe weiter. «Unsere tapferen Kräfte werden den Sieg bringen.»

Zuvor hatten irakische Militärkräfte die vom IS vor einer Woche gesprengte Al-Nuri-Moschee von Mosul eingenommen. Dort hatte IS-Chef Abu Bakr al-Bagdadi im Juli 2014 das selbst ernannte «Kalifat» der Terrormiliz für deren Herrschaftsgebiete in Syrien und im Irak ausgerufen. Spezialkräfte hätten nach einem Vormarsch heute die Kontrolle über umliegende Strassen übernommen und die Anlage betreten, sagte Kommandeur Abdul Wahab al-Saadi.

Zuvor hatte ein Kommandeur der Spezialkräfte, Sami al-Aridi, davor gewarnt, dass Kämpfer der Terrormiliz Islamischer Staat wahrscheinlich Sprengstoff in der Moschee deponiert hätten. Das Gebäude müsse deshalb von Expertenteams untersucht werden. Mosul war die letzte grosse Hochburg des IS im Irak. Der Terrormiliz verbleiben dort aber nur noch wenige Viertel in der Altstadt. Den Rest der Stadt haben Regierungskräfte zurückerobert.

