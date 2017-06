Irak verkündet Ende des IS-«Kalifats»

Iraks Regierungschef Haider al-Abadi hat das von der Terrormiliz Islamischer Staat ausgerufenen «Kalifat» für beendet erklärt. «Wir sehen das Ende des falschen Daesh-Staates», sagte Abadi am Donnerstag und verwendete dabei die arabische Abkürzung für den IS. Der Kampf gegen die Extremisten gehe aber weiter. «Unsere tapferen Kräfte werden den Sieg bringen.» Neben den Kämpfen in Mosul sieht sich die Terrormiliz Islamischer Staat auch im syrischen Al-Rakka zunehmend in Bedrängnis.

Dort geht die US-geführte Militärkoalition gegen den IS vor. Für die verbündeten Kämpfer der Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) sagen Militärexperten einen langen Kampf vor. Bisher ist es ihnen gelungen, die De-facto-Hauptstadt der Terrormiliz einzukreisen. Laut Schätzungen des Militärbündnisses sind noch 2500 IS-Kämpfer in der Stadt.

Al-Nuri-Moschee erreicht

In der Altstadt von Mosul dagegen hatten die irakischen Kräfte im Laufe des Donnerstags weiter vorrücken können. Am Morgen erreichten sie die vergangene Woche vom IS gesprengte, historisch bedeutsame Al-Nuri-Moschee. Im Juli 2014 hatte IS-Chef Abu Bakr al-Baghdadi dort das selbst ernannte «Kalifat» der Terrormiliz für deren Herrschaftsgebiete in Syrien und im Irak ausgerufen. Spezialkräfte hätten nach einem Vormarsch am Donnerstag die Kontrolle über umliegende Strassen übernommen und die Anlage betreten, sagte Kommandeur Abdul Wahab al-Saadi.

Der für Spezialkräfte zuständige Dhia Thamir sagte, in den wieder eingenommenen Nachbarschaften der Altstadt lägen Hunderte tote, verweste Leichen unter Schutt und Trümmern. Dabei handelte es sich jedoch um Mitglieder des Daesh, so Thamir. Sein Kollege Sami al-Aridi räumte ein, dass es durch die Luftangriffe und Schüsse auch zivile Opfer gegeben habe. «Die Häuser sind sehr alt, jegliche Bombardierung bringt sie zum kompletten Einsturz.»

Sprengfallen in Mosul

Der Kampf um die Altstadt von Mosul bleibe schwierig – in jeder Ecke und in jeder Gasse seien Sprengfallen, Zivilisten und IS-Kämpfer, sagte der Sprecher des Anti-IS-Bündnisses, Ryan Dillon, im Pentagon. Dennoch erwarte er einen nahen Sieg «eher in Tagen als in Wochen».

Mosul war die letzte grosse Hochburg des IS im Irak. Der Terrormiliz verbleiben dort nur noch wenige Viertel. Den Rest der Stadt haben Regierungskräfte bereits zurückerobert. (nag/chk/AP)