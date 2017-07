Assad verewigt sich auf syrischer Banknote

Erstmals ist auf einer syrischen Banknote das Porträt von Präsident Baschar al-Assad zu sehen. Der neue 2000-Lira-Schein wurde heute in Umlauf gebracht, wie die Syrische Zentralbank mitteilte. Grund für die Ausgabe der neuen Scheine sei die grosse Abnutzung der bestehenden Banknoten, sagte Zentralbankgouverneur Duraid Durgham.

Bisher war der Tausender die Note mit dem höchsten Wert, und auf den syrischen Banknoten waren nur historische Persönlichkeiten, Gebäude sowie der Vorgänger und Vater des Präsidenten, Hafis al-Assad, zu sehen. Baschar wurde in den 17 Jahren seiner Amtszeit bisher nie eine Banknote gewidmet.

Schmiergelder für Druckaufträge

Die syrische Lira hat im Zuge des Bürgerkriegs enorm an Wert verloren. 2011 bekam man noch für 47 Lira einen Dollar, mittlerweile muss man schon 517 auf den Tisch legen. Die Inflation stieg 2013 auf einen Rekordwert von mehr als 120 Prozent, 2016 lag sie Schätzungen zufolge bei 50 Prozent. 2000 Syrische Lira sind 3,80 Franken wert.

Mit der syrischen Nationalbank machte vor dem Bürgerkrieg auch die Oesterreichische Banknoten- und Sicherheitsdruck GmbH (OeBS), eine Tochter der Nationalbank, Geschäfte. Dabei floss Schmiergeld, um an Druckaufträge zu kommen. 2014 wurden in dem Fall sieben Personen am Straflandesgericht Wien für schuldig befunden, wie die Nachrichtenagentur APA schreibt.

Terror in Damaskus

Bei einem Selbstmordanschlag mit einer Autobombe in der Hauptstadt Damaskus sind heute mehr als 20 Menschen getötet worden. Weitere Menschen wurden verletzt. Unter den Toten seien sieben Kämpfer der Regierung und drei Selbstmordattentäter, meldete die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Die übrigen Opfer sollen Zivilisten sein. Zu der Aktion bekannte sich zunächst niemand.

In Damaskus kommt es immer wieder zu Anschlägen. Erst im März dieses Jahres starben bei mehreren Anschlägen mehr als 100 Menschen. Damals sprengten sich Attentäter unter anderem vor dem Justizpalast in die Luft, ein anderer Anschlag zielte auf schiitische Pilger. (nag/dapd/sda)