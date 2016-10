52 Tote bei Massenpanik in Äthiopien

Gemäss den Behörden kamen heute bei einer Massenpanik in Äthiopien mindestens 52 Personen ums Leben. Der Vorfall ereignete sich in der Stadt Bishoftu südöstlich der Hauptstadt Addis Abeba, als eine religiöse Feier in einen Protest gegen die Regierung umschlug. Die Polizei setzte Tränengas und Gummigeschosse ein, um Demonstranten zu vertreiben. Augenzeugen zufolge wurden Menschen in nahegelegenen Gräben zu Tode getrampelt, als sie dem Chaos entkommen wollten. Ein Mitarbeiter der Nachrichtenagentur dpa berichtete von der Kundgebung von Schätzungen zwischen 50 und 300 Toten.

Schätzungen zufolge hatten zwei Millionen Menschen die Veranstaltung in Bishoftu in der Region Oromia besucht. In der Gegend hatte es in den vergangenen Monaten Proteste gegeben, mitunter tödliche, bei denen Demonstranten grössere Freiheiten forderten.

Keine exakten Angaben

Die äthiopische Regierung räumte ein, dass es bei der Veranstaltung am Sonntag Tote gegeben habe. Über einen Sprecher machte sie dafür Personen verantwortlich, «die sich darauf vorbereiteten, Ärger zu verursachen». Viele Menschen seien in Krankenhäuser gebracht worden, erklärte das Büro des Regierungssprechers. Angaben zur Zahl der Todesopfer oder Verletzten wurden nicht gemacht.

Augenzeugen zufolge begann die Massenpanik, als Demonstranten regierungsfeindliche Slogans skandierten und zu einerBühne drängten, wo religiöse Anführer sprachen. Einige hätten Steine und Plastikflaschen geworfen. Die Polizei reagierte demnach mit Tränengas und Gummigeschossen. Vor der Panik beobachtete ein Reporter der Nachrichtenagentur AP mehrere Menschen, die eine Geste eines Anti-Regierungs-Protests machten, indem sie ihre überkreuzten Handgelenke hochhielten. Mit der Geste wird symbolisiert, wie jemand von Sicherheitskräften in Handschellen gelegt wird. Der Reporter konnte sehen, wie die Polizei Tränengas abfeuerte. Später sah er mehrere Verletzte.

Vorwürfe an die Regierung

Der äthiopischen Regierung wird häufig vorgeworfen, Andersdenkende zum Schweigen zu bringen. Manchmal soll sie dazu landesweit den Zugang zum Internet blockieren.

Die monatelangen Proteste in mehreren Teilen Äthiopiens und die manchmal harsche Reaktion der Regierung darauf haben international Bedenken hervorgerufen. (fal/ap/sda)