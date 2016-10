« Wir pflegen ein gewisses Understatement»

Frau Botschafterin, Sie arbeiten nicht nur in der Berliner Botschaft, Sie wohnen auch hier. Durften Sie da eigentlich Ihre eigenen Möbel mitbringen?

Christine Schraner Burgener: Die Räume sind von einem Schweizer Architekten offiziell eingerichtet. Ich versuche immer, die Residenzen mit Leben zu füllen, indem ich Fotos, Blumen und Schweizer Objekte aufstelle. Die privaten Räume, die Schlafzimmer, müssen wir selbst möblieren. Für diese entrichten wir auch eine Miete, wie wir auch Steuern bezahlen. Wir sollen nicht besser gestellt sein als die Kollegen in Bern. Es gibt leider immer noch Leute, die meinen, wir hätten nur Privilegien und würden jeden Abend Champagner trinken!

Sie fahren gern per Velo zu Ihren Terminen. Fühlen Sie sich im Alltag sicher? Immerhin besteht in Berlin ein erhöhtes Risiko für Terroranschläge.

Ich war ja fünf Jahre lang die Koordinatorin für Terrorismusbekämpfung des EDA in Bern. Meiner Einschätzung nach ist man nirgends in Europa gefeit vor ­Anschlägen. Persönlich denke ich, man sollte sich nicht von den Terroristen einschüchtern lassen, das wäre sonst genau das, was sie erreichen wollen.

Seit gut einem Jahr vertreten Sie hier die Schweiz. Was läuft anders als gedacht?

Es gab keine Überraschungen, schon gar keine negativen. Was mehr zum Ausdruck kam als erwartet, ist die Freundschaft der Deutschen zur Schweiz. Ich höre immer nur, wie begeistert die Deutschen von der Schweiz sind.

Auch nachdem der Franken für sie so teuer geworden ist?

Er ist ja schon wieder günstiger geworden, und Schweiz Tourismus bemüht sich sehr um die Deutschen. Einerseits mit guten Angeboten, auch für Familien, andererseits mit professionellen Informationen in Broschüren und im Internet. Das Neuste ist die «Grand Tour of Switzerland» per Bahn oder Auto. Wir bemühen uns zwar, den Verkehr auf die Schiene zu holen, doch für die Deutschen als Autofahrernation sollte das Angebot auf der Strasse besonders interessant sein.

«Es geht nicht darum, dass uns die Deutschen etwas beibringen wollen, das hat nichts mit ­Arroganz zu tun.»



Hatten Sie bei Ihrem Amtsantritt ein bestimmtes Bild von den Deutschen und wie man mit ­ihnen umgehen sollte?

Als Diplomaten müssen wir eine kulturelle Sensitivität mitbringen. Ich versuche, möglichst akzentfrei Deutsch zu sprechen, was meist immer noch für «Schwyzerdütsch» gehalten wird. Viele Deutsche wissen nicht, dass wir in der Schweiz bei der Arbeit nicht Hochdeutsch sprechen. Vielleicht sind die Deutschen ­tatsächlich viel direkter, in der Wortwahl, aber nicht im Tonfall. Das verstehen manche Schweizer nicht: Es geht nicht darum, dass uns die Deutschen etwas beibringen wollen, das hat nichts mit ­Arroganz zu tun.

Und das finden Sie gut?

Mir selber gefällt diese direkte Art der Deutschen. Wenn man ­ihre Art kennt, kann man ja damit umgehen. In Asien muss man zum Beispiel viel mehr deuten, das liegt mir auch, weil ich in Japan aufgewachsen bin. Bei Verhandlungen muss man das einfach mitberücksichtigen.

«Auf unserem letzten Posten in Thailand haben wir uns die Botschafterfunktion geteilt, und mein Mann hat sich grossartig um die Kinder gekümmert.»



Sind Frauen von Natur aus die besseren Diplomatinnen?

Frauen spielen in Konfliktsituationen eine grosse Rolle, weil sie die Familie zusammenhalten müssen und versuchen, den Konflikt aus dem Hintergrund zu lösen. Aber ich bin gegen Stereo­type. Wenn die Männer zu Hause mehr Verantwortung übernehmen, kann man die Rollen auch verschieben, so wie wir es in der Familie gemacht haben. Auf unserem letzten Posten in Thailand haben wir uns die Botschafterfunktion geteilt, und mein Mann hat sich grossartig um die Kinder gekümmert. Diese haben keinen Unterschied mehr gemacht zwischen mir und ihm. Als sie klein waren, haben sie manchmal sogar «Mapa» gerufen, weil sie nicht wussten, wer jetzt gerade im Nebenzimmer ist.

Was macht Ihr Mann heute?

Er ist Inspektor beim EDA und besorgt die interne Revision von Botschaften weltweit. In der Regel wird jede Botschaft alle vier Jahre geprüft. Er prüft die diplomatische Arbeit auf einer Botschaft und verfasst dann die Berichte dazu in Berlin, damit all­fällige Empfehlungen ausgesprochen werden können.

«Ich bin gegen Stereotype»: Christine Schraner Burgener. Bild: Marcel Meier

Ihre Kinder sind inzwischen 20 und 17 Jahre alt. Haben sie die Absicht, auch in den diplomatischen Dienst einzutreten?

Nein, das glaube ich nicht. Sie haben nicht nur die schönen Seiten erlebt, sondern auch viel Unsicherheit, Umzug und Abschied nehmen. Wir hatten das Glück, unsere Begeisterung auf die Kinder zu übertragen; sie haben sich nie beklagt. Sie haben sich nach Thailand aber auch sehr auf Deutschland gefreut, wieder in unserem Kulturkreis zu leben. Die Tochter studiert jetzt Jus an der Humboldt-Universität. Der Sohn macht im kommenden Sommer das Abitur, er wird wohl eher in den naturwissenschaft­lichen Bereich gehen.

Sie selbst sind in Meiringen geboren. Was verbindet Sie heute noch mit dem Berner Oberland?

Die ganze Verwandtschaft meiner Mutter wohnt noch dort. Und wenn ich die besuche, gehe ich über die Grimsel ins Wallis, wo mein Mann herkommt. Ausserdem ist mein Ururgrossvater Melchior Anderegg seit drei Jahren als Statue in Meiringen sehr präsent; er war ein bekannter Bergführer. Viele Nachfahren sind Bergsteiger geworden, ich habe leider wenig von diesem Talent geerbt.

«Ich finde, wir dürfen auf unsere Kultur stolz sein und diese auch leben.»



Aber Tradition scheint Ihnen wichtig zu sein. Sie treten etwa bei der Bundesfeier in Berlin in Zürcher Tracht auf, und bei Veranstaltungen der regionalen Schweizer Sektionen vermitteln Sie das Bild der Schoggi-Käse-Alphorn-Schweiz. Warum?

Ich finde, wir dürfen auf unsere Kultur stolz sein und diese auch leben. Gleichzeitig können wir zeigen, dass wir ein sehr innovatives Land sind. An der Bundesfeier war der Gotthard das Thema; daran konnten wir gut aufzeigen, dass wir für Innovation und ­1-a-Qualität stehen. Viele deutsche Bürger haben uns via Twitter zur Fertigstellung des 57 Kilometer langen Tunnels gratuliert. Modern ist auch, aufzuzeigen, dass ich als Frau als Botschafterin im Jobsharing mit meinem Mann arbeiten konnte. Diesbezüglich waren wir die Ersten, man hat uns immer bestaunt. Übrigens hatten wir – neben den Alphörnern – am 1. August auch eine unkonven­tionelle Sängerin zu Gast, Erika Stucky, eine Jazzsängerin aus dem Wallis.

Was könnte denn Deutschland von der Schweiz lernen?

Jedes Land hat seine eigene Geschichte und Eigenheiten, und die muss man jetzt gar nicht kopieren. Wir pflegen ein gewisses Understatement, das gar nicht so bewusst gewollt ist, aber damit sind wir ja auch gut gefahren.

Die meisten Deutschen beneiden die Schweiz um die direkte Demokratie. Sie denken, wenn sie selbst mehr abstimmen könnten, liefe es besser im Land. Was entgegnen Sie dieser Ansicht?

Ich erkläre immer, dass es bei uns mit der Geschichte gewachsen ist, dass bei uns das Volk der Souverän ist. Für die vielen Referenden bemühen wir uns auch, der Bevölkerung genügend Zeit zu lassen, sich intensiv mit der Vorlage zu befassen. Die Deutschen staunen immer sehr über das ­Abstimmungsbüchlein, dass es möglich ist, neutral beide Standpunkte aufzuzeigen.

Seit der Masseneinwanderungsinitiative (MEI) sind Sie als Schweiz-Erklärerin noch mehr gefordert. Ist den deutschen Gesprächspartnern etwa bewusst, dass die Schweiz einen Ausländeranteil von 25 Prozent hat?

Das erzähle ich so oft wie möglich, um zu erklären, wie es zu Ergebnissen kommt wie bei der MEI. Natürlich muss man auch sehen, dass zwei Drittel der Ausländerinnen und Ausländer in der Schweiz aus dem EU-/Efta-Raum stammen, aber das andere Drittel sind Flüchtlinge und ­Personen, die aus schwierigen Situationen gekommen sind. Wir haben sie aufgenommen und versuchen, sie möglichst gut zu integrieren.

Was konnten Sie heute schon konkret für die deutsch-schweizerischen Beziehungen tun?

Da gibt es natürlich viele Anfragen, viele E-Mails zu beantworten, um einzuschätzen, ob man etwas nach Bern berichten muss oder nicht. Dann gebe ich heute ein Mittagessen mit Verkehrs­referenten aus dem Bundestag. Wir haben eine Reise organisiert, damit sie unsere Verkehrspolitik kennen lernen. Wir werden das Programm diskutieren, aber ich werde auch schon Hintergrundinformationen geben.

Was interessiert die Deutschen noch?

Sie interessieren sich stark für unsere Energiestrategie 2050 und das geplante Stromabkommen mit der EU. Die Verhandlungen dazu sind weit fortgeschritten. Ein Abschluss ist aber nur möglich, wenn das Abkommen zu den institutionellen Fragen zustande kommt. Natürlich sind die Fachabteilungen in Bern dafür zuständig, aber ich schaffe Kontakte, sammle die Informationen und gebe sie weiter. Es kommen auch viele Delegationen, die ich im vertraulichen Rahmen der Residenz empfange.

Das klingt nach enger Zusammenarbeit.

Ja, wir verfolgen und diskutieren auch die internationale Politik mit Deutschland – etwa in Bezug auf die Türkei und Asien – oder Fragen der Konfliktbearbeitung. Wir arbeiten auch im Rahmen der OSZE zusammen, bei der Deutschland jetzt die Präsidentschaft innehat, wie wir vor zwei Jahren. Bundesrat Didier Burkhalter trifft Aussenminister Frank-Walter Steinmeier oft in Berlin.

«Es ist so wichtig, dass wir beim EU-Förderprogramm für Forschung und Innovation Horizon 2020 dabei bleiben und wieder voll assoziiert sind.»



Welcher Bereich der bilateralen Beziehungen birgt Ihrer Meinung nach noch besonders viel Potenzial?

Wo man sicher noch verstärkt arbeiten kann, ist im Forschungsbereich, daher ist es auch so wichtig, dass wir beim EU-Förderprogramm für Forschung und Innovation Horizon 2020 dabei bleiben und wieder voll assoziiert sind. Ich durfte erst kürzlich ein gemeinsames Forschungsprojekt zwischen der Uni Tübingen und der ETH Zürich zur Entwicklung von Robotern mit eröffnen. Da sehe ich ein breites Feld für Kooperationen.

Dabei werden Sie sicher von Lobbyisten instrumentalisiert.

Wenn Sie an Privatfirmen denken, die unsere Unterstützung wollen, dann geben wir die so gut wie möglich, dafür haben wir auch unseren Swiss Business Hub in Stuttgart. Dieser gehört zu Swiss Global Enterprise in ­Zürich und ist beim Generalkonsulat in Stuttgart angegliedert. Für die Wirtschaftsförderung stelle ich oft meine Residenz zur Verfügung, zum Beispiel, um Start-ups eine Plattform zu geben. Es gehört zu den vorran­gigen Aufgaben einer Botschaft, die Interessen der Schweizer Wirtschaft im Gastland zu unterstützen.

Sie haben mit dem Kanzleramt einen gewichtigen Nachbarn. Können Sie von Ihrem Fenster aus sehen, ob bei Angela Merkel abends noch Licht brennt?

Sie wohnt ja nicht dort. Aber bei den Sitzungen zur Migrationspolitik wurde es oft nach Mitternacht, und auch anhand der auf dem Vorplatz versammelten Medien erkennt man, dass noch gearbeitet wird. Die Lichter gehen oft erst spät aus.

Wie beurteilen Sie die deutsche Debatte um Merkels berühmten Satz «Wir schaffen das»?

Ich denke, die Diskussionen, die dieser Satz in Deutschland ausgelöst hat, würden bei uns in der Schweiz wohl ähnlich geführt werden. Oberstes Prinzip sollte meines Erachtens für die Schweiz wie für die übrigen europäischen Staaten die Einhaltung der Genfer Flüchtlingskonvention sein, wonach den Flüchtlingen Schutz zu gewähren ist.

Plaudert offen: Diplomatin Schraner Burgener. Bild: Marcel Meier

Ist die Schweizer Asylpolitik in Deutschland ein Thema?

Schon letztes Jahr habe ich oft ­gehört: «Ach, ihr seid ja nicht betroffen.» Darauf entgegne ich, dass wir im Gegenteil schon viel früher betroffen waren. Nur haben wir vielleicht nicht laut aufgeschrien, sondern haben sofort versucht, intern Massnahmen zu ergreifen, wie das 48-Stunden-Verfahren für herkunftssichere Staaten. Wir haben Fast-Track-Verfahren definiert. Ich glaube auch, dass unsere Auffangzen­tren an der Grenze eine Vorbildfunktion für die Hotspots der EU hatten. Unsere Flüchtlingspolitik geniesst in Deutschland Anerkennung.

Die Schweiz hält Deutschland auch den Rücken frei, indem sie die Asylsuchenden von Italien nicht durchreisen lässt. Werden Sie darauf angesprochen?

Es interessiert die Deutschen sehr, was wir in der Schweiz machen. Im Falle von Italien wenden wir strikt unsere Gesetze an, also das Rückübernahmeabkommen. Ich pflege enge Kontakte zu Bundestagsabgeordneten, die ich zum Frühstück oder zum Nachtessen einlade, um darüber zu diskutieren. Gestern Abend war beispielsweise eine Delegation von 26 CSU-Fraktionsabgeordneten zu Gast, da war die Flüchtlingsfrage das Hauptthema.

Sie sind Mitglied der SP: Kommen Ihnen Ihre politischen Überzeugungen nie in die Quere?

Es gibt nicht sehr viele Diplomaten, die in einer Partei sind. Ich habe mich zu einer Partei bekannt, weil ich mich sozial engagieren wollte in der Schweiz, aber es hat sich dann nicht so ergeben, weil ich beruflich fest eingespannt war und ins Ausland versetzt wurde. Aber ich wollte mir die Möglichkeit nicht verbauen, mich auch einmal kommunal, zum Beispiel in der Schulkommission, einzubringen. Die Parteizugehörigkeit hat nichts mit meinem Beruf zu tun; ich vertrete die offizielle Linie des Bundesrats, und Sie werden nie von mir in meiner beruflichen Funktion SP-Parolen hören.

