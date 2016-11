Verhandlungen enden im Streit

Schlimmer konnte es nicht ausgehen: Nach mehrmonatigen zähen Verhandlungen zur Überwindung der Teilung Zyperns sind griechische und türkische Zyprer zerstritten auseinandergegangen. Jetzt sind alle ratlos, die UNO ebenso wie die Menschen auf Zypern.

Mehr als 42 Jahren nach der Teilung schienen die griechischen und türkischen Zyprer einer Einigung ein ganzes Stück näher gekommen zu sein. Doch wie schon so oft in den vergangenen Jahrzehnten haben sich die UNO und die Verhandlungspartner erneut die Zähne an dem Konflikt ausgebissen. Gestern am frühen Morgen zerbrach die mühsam aufgebaute Treppe, die zur Lösung der Frage hätte führen sollen.

Und das Schlimmste ist: Der türkisch- und der griechischzyprische Volksgruppenführer, Mustafa Akinci und Nikos Anastasiadis, trennten sich im Streit. Die eine Seite schob der anderen die Schuld in die Schuhe. «Das Klima ist jetzt vergiftet», kommentierte ein enttäuschter Diplomat gestern Morgen in der Inselhauptstadt Nikosia.

Streitpunkt Morfou

Was aber sind die Gründe für das Scheitern der Verhandlungen? Die Streitigkeiten rund um die Frage, wie viel Land an die griechischen Zyprer ­zurückgegeben werden soll, ­damit möglichst viele griechische Zyprer unter eigener Verwaltung in ihre Häuser zurück können.

Der wichtigste Streitpunkt hat einen Namen: Es ist die Rückgabe der wohlhabenden und von grossen Zitrusplantagen umgebenen Stadt Morfou (türkisch: Güzelyurt) an die griechischen Zyprer.

Die türkischen Zyprer und Ankara bestehen darauf, dass die Türkei Garantiemacht bleibt.



Ohne Rückgabe dieser ehemals fast ausschliesslich von mehr als 20 000 griechischen Zyprern bewohnten Stadt und ihrer Umgebung könne der griechischzyprische Volksgruppenführer Anastasiadis die Lösung seinen Leuten nicht präsentieren, sagen Analysten im Süden der Insel übereinstimmend. Der Sprecher der türkischen Zyprer, Baris Burcu, warf den griechischen Zyprern zudem vor, «maximalistische Forderungen» gestellt zu haben. Sie hätten darauf bestanden, dass mindestens 90 000 griechische Zyprer in ihre Siedlungsgebiete von vor 1974 zurückkehren, hiess es.

Streit um Rückkehrer

Die türkischzyprische Seite soll dem Vernehmen nach die Rückkehr von rund 75 000 Menschen zugestimmt haben. 1974 mussten rund 160 000 griechische und etwa 40 000 türkische Zyprer ihre Häuser verlassen und in den jeweils eigenen Inselteil umgesiedelt werden.

«Das ist keine gute Nacht für unsere Heimat», sagte der griechischzyprische Regierungssprecher Nikos Christodoulidis sichtlich enttäuscht. Auch er bestätigte, dass ein Hauptgrund des Scheiterns die Zahl der griechischen Zyprer war, die in ihre Städte und Dörfer zurückkehren sollten. «Wir sind entschlossen, die Bemühungen zur Überwindung der Teilung fortzusetzen», sagte er.

Angestrebt wurde eine Föderation aus zwei Bundesstaaten, ein griechischzyprischer im Süden und ein türkischzyprischer im Norden der drittgrössten Mittelmeerinsel. Die zypriotischen Volksgruppenführer verhandelten in Mont-Pélerin erst, nachdem schon monatelange zähe Vorgespräche geführt worden waren. Wäre eine Lösung möglich gewesen, falls sich Akinci und Anastasiadis beim «territorialen Thema» geeinigt hätten?

Nicht unbedingt, denn die türkischen Zyprer und Ankara bestehen darauf, dass die Türkei Garantiemacht bleibt. Für die griechischen Zyprer und Athen stellen Garantiemächte einen Anachronismus dar. In der EU brauche man keine Garantiemächte, auch nicht in Form eines Drittstaates wie die Türkei, heisst es aus Nikosia und Athen.

Der griechische Regierungschef Alexis Tsipras hatte bereits vergangenen Freitag mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan über Zypern gesprochen. Dem Vernehmen nach hätten sie bei dem Telefonat über diesen Streitpunkt gesprochen, ohne indessen eine Lösung zu finden.

Zweifel an Aufrichtigkeit

Sollte es doch noch eine Einigung geben, wäre noch eine letzte und vielleicht auch die schwierigste Hürde zu nehmen: Die beiden Volksgruppen müssten einem Lösungspaket in getrennten Volksabstimmungen zustimmen.

Ein ähnlicher Plan, den die UNO im Jahr 2004 ausgearbeitet hatte, scheiterte am Nein der griechischen Zyprer. Diese hegten starke Zweifel an der Aufrichtigkeit Ankaras. Für viele gilt das bei einer Türkei unter Führung Erdogans noch mehr.

(Berner Zeitung)