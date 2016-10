Ungarns Wähler erteilen ihrer Regierung eine Abfuhr

Bis zur letzten Minute versuchte die Regierungspartei Fidesz die Wähler zu motivieren. Werde das Referendum scheitern, warnte der Sprecher im von der Regierung kontrollierten Staatsfernsehen, würden sich «die Migranten auf den Weg nach Ungarn machen». Es half nichts. Schon vor Wahlschluss war klar, dass das ungarische Flüchtlingsreferendum an mangelnder Beteiligung scheitern würde. Die erforderliche 50-Prozent-Marke wurde deutlich unterschritten.

«Wollen Sie, dass die Europäische Union auch ohne Zustimmung des (ungarischen) Parlaments die Zwangsansiedlung von nicht-ungarischen Staatsbürgern in Ungarn vorschreiben kann», lautet die Frage. Das richtete sich weniger gegen den Plan Brüssels, in Ungarn knapp 1.300 Flüchtlinge aus anderen EU-Ländern anzusiedeln. Ministerpräsident Viktor Orban warnt seit der Flüchtlingskrise im vergangenen Herbst pausenlos vor der Terrorgefahr und vor einem angeblichen Geheimplan der Kommission, zehntausende Flüchtlinge nach Ungarn zu bringen.

Dennoch beteiligten sich nur rund 45 Prozent der insgesamt 8,2 Millionen ungarischen Wähler an der Abstimmung und von denen stimmten bei weitem nicht alle mit «Nein», so wie es die Regierung wünschte: Einige Kleinparteien und Menschenrechtsorganisationen riefen dazu auf, in die Wahllokale zu gehen und ungültig zu stimmen. In Ungarn sind nur gültige Stimmen für die Wahlbeteiligung relevant.

«Starker Nationalstaat» habe gesiegt

Die Niederlage erahnend, erklärte Orban vor der Abstimmung, dass er lediglich mehr Nein- als Ja-Stimmen brauche, «selbst wenn es nur eine Stimme ist» und die Beteiligung zweitrangig sei. Das Parlament werde so oder so per Gesetz definieren, mit wem die Ungarn zusammenleben wünschten: «Es wird legislative Konsequenzen geben, weil wir das versprochen haben.»

Sein Vize Gergely Gulyas interpretiert das Ergebnis auch sofort nach Wahlschluss als Sieg. Es zeige, dass die Ungarn einen «starken Nationalstaat» wollten und die Ansiedlungsquote ablehnten. Die gültigen Stimmen lauteten zu 95 Prozent «Nein».

Dennoch ist das Ergebnis eine riesige Blamage für Orban, weil es ihm selbst mit einer an die 50 Millionen Franken teuren, über viele Monate laufenden Werbekampagne, mit einem publizistischen Trommelfeuer der öffentlich-rechtlichen Medien, mit dem persönlichen Einsatz von Ministern, Abgeordneten und Bürgermeistern nicht gelang, die ungarischen Wähler zu überzeugen.

Schlacht verloren, aber nicht den Krieg

Möglichweise war das Ausmass der Kampagne vielen Ungarn einfach zu viel, möglicherweise auch die Dreistigkeit der Lügen und der Angstmache: Dass Flüchtlinge Pensionen und Sozialhilfe wegnehmen, dass die EU zehntausende Migranten nach Ungarn bringen wolle oder dass sich in ungarischen Schulen bald alle Mädchen verschleiern müssten (wie das Orbans rassistischer Journalistenfreund Zsolt Bayer am Wochenende schrieb).

Die Wähler würde eher interessieren, warum das Bildungssystem zusammenbricht, warum es in Spitälern kein Klopapier und keine sauberen Injektionsnadeln gibt, warum zehntausende gut ausgebildete Ungarn Jobs im Ausland suchen müssen und warum sich ein paar wenige Oligarchen hemmungslos bereichern können. Auf diesen Fragen hat die ungarische Regierung keine Antworten.

Orban hat nun eine Schlacht verloren, aber nicht den Krieg. Er will sich an mächtigen Gegnern messen, am Internationalen Währungsfonds, an der EU, an Angela Merkel. Unterbezahlte Lehrer und frustrierte Ärzte im eigenen Land sind keine Sparringpartner für ihn. Ungarn sei Orban längst zu klein geworden, schreibt die ungarische Journalistin Eszter Zalan in «Foreign Policy.

Denselben Eindruck bekamen Journalisten unlängst bei Orbans Pressekonferenz nach dem Gipfeltreffen «Migration entlang der Balkanroute» in Wien: Ausführlich erläuterte der Ministerpräsident sein Weltbild, was eher wie ein Glaubensbekenntnis klang. Orban möchte ein männlich dominiertes, weisses, christliches Europa. Flüchtlinge sollen in riesigen Lagern ausserhalb des Kontinents konzentriert werden, abgehalten durch mehrere «Verteidigungslinien».

Der Islam hat für Orban in seinem Europa ebenso wenig Platz wie der Feminismus, die Gleichberechtigung für Homosexuelle oder überhaupt alles Liberale. Am liebsten würde er Angela Merkel stürzen.

Das ungarische Volk spielte nicht mit

Isoliert ist er mit seiner Mission längst nicht mehr. Polens starker Mann Jaroslaw Kaczynski betrachtet Orban als Vorbild, CSU-Vorsitzender Horst Seehofer besuchte Orban in Budapest, Österreichs sozialdemokratischer Kanzler Christian Kern ebenso. Der österreichische Aussenminister Sebastian Kurz fordert am Abstimmungssonntag in einem Interview mit der «Welt» die EU auf, Orban nicht zu verurteilten: Es sei gefährlich, wenn einige Staaten den Eindruck erwecken, anderen Mitgliedsländern moralisch überlegen zu sein.

Orban hat längst eine Rolle in der EU, die die Bedeutung Ungarns innerhalb der 27 Mitgliedsländer weit übertrifft. Der Ausgang des Referendums wird ihn nur kurz aufhalten. Er wollte sein «Volk» gegen Europas «Eliten» in Stellung bringen. Das misslang, das ungarische Volk spielte nicht mit. Die Niederlage wird vielleicht andere Populisten in Europa davon abhalten, ebenfalls Volksabstimmungen zum Erreichen ihrer politischen Ziele einzusetzen. Sie wird aber nicht Orban in seinem Kreuzzug gegen Brüssel stoppen. Er wird nur zu anderen Mitteln greifen.