Schwere Luft im Sarajevo-Kessel

Zumindest bei den Autofahrern in Bosniens smoggeplagter Hauptstadt Sarajevo ist hörbares Aufatmen angesagt. Zwei Tage lange durften im Wechsel nur noch Vehikel mit ungeraden oder geraden Endziffern auf den Nummernschildern durch die Kesselstadt rollen.

Vermutlich sind es eher empörte Proteste der Wirtschaft als wie behauptet gesunkene Schadstoffwerte, die die Stadtväter am Dienstag unerwartet rasch die erstmals seit den 80er Jahren verhängte Verkehrsbegrenzung aufheben liessen.

Doch auch wenn die bald erwarteten Niederschläge die 520.000 Bewohner der von Bergen umringten Stadt wieder erleichtert durchatmen lassen dürften, ist eine Lösung für Sarajevos Winterplage kaum in Sicht: Alljährlich scheint der Wintersmog die Olympia-Stadt noch härter zu treffen.

Minderwertige Brennstoffe

Eine Naturkatastrophe ist Smog keineswegs. So ist es nicht nur die geographische Lage des in einen langgezogenen Talkessel gelegenen Sarajevo, sondern auch die Armut, die die schmucke Bergstadt alljährlich im Winter in einer dicken Dunstglocke verschwinden lässt.

Viele Bewohner heizen ihre nur schlecht isolierten Häuser mit minderwertiger Kohle mit erhöhtem Schwefelgehalt. Noch immer knattern in der bergigen Stadt betagte VW-Golf-Modelle, die noch aus der Zeit vor dem Bosnienkrieg (1992-95) stammen, als VW auch den Jetta im damals noch jugoslawischen Sarajevo montieren liess.

Nicht nur viele Blechkarossen werden mit zweifelhaften Kraftstoff, sondern auch die in Bosnien häufig völlig überalterten Fernwärme-Kraftwerke mit minderwertigen Brennstoffen betrieben – selbst das schadstoffreiche Masut wird in manchen Kraftwerken noch immer verfeuert. Zwar gibt es Anstrengungen, das Erdgasnetz auszuweiten. Doch Fachleute beklagen das Fehlen ressortübergreifender und koordinierter Aktions- und Strategiepläne in dem verschachtelten Vielvölkerstaat.

Filter? Fehlanzeige

Fehlende Filter- und Entschwefelungsanlagen gehen zu allem Übel mit korrupten Aufsichtsbehörden gepaart. Um Unternehmen wegen erhöhter Schadstoff-Emissionen nicht in Probleme geraten zu lassen, würden in den zuständigen Laboratorien die Messwerte schon einmal nach unten «frisiert», klagte in einem TV-Interview ein Mitglied des Krisenstabs: «Doch für das Smogproblem gibt es keinen Zauberstab. Man muss die Quellen der Verschmutzung von Kamin zu Kamin und von Auspuff zu Auspuff beseitigen.»

Während sich die geplagten Bewohner der Wintersmog-Metropole im Notfall eben mit vor das Gesicht gezogene Schals und Atemmasken gegen die bleischwere Luft wappnen, bleibt zumindest ihren motorisierten Leidensgenossen der Ausweg der kleinen Flucht: Tausende von nach Frischluft hechelnden Tagestouristen genossen in den letzten Tagen auf den Bergrücken der Umgebung im strahlenden Sonnenschein die Aussicht auf ihre im weissen Dunst verschwundene Stadt – und die klare Luft. (Bernerzeitung.ch/Newsnet)