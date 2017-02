Richter bremsen Hamburg

Es ist das grösste Wasserbauprojekt Europas, und es ist seit fünfzehn Jahren geplant. Doch die Stadt Hamburg kann weiterhin nicht die Elbe ausbaggern, um den Hafen wettbewerbsfähiger zu machen. Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig forderte gestern Nachbesserungen am Planfeststellungsbeschluss.

Mehr Tiefgang erforderlich

Hamburg ist der drittgrösste Hafen in Europa nach Rotterdam und Antwerpen. Rund 130 Kilometer sind es von der Hansestadt bis zur Elbmündung bei Cuxhaven. Die Containerschiffe werden immer grösser, viele Reedereien befinden sich wirtschaftlich in schwierigem Fahrwasser und müssen daher genau kalkulieren.

Stadtverwaltung und Hafengesellschaft wollen daher die Elbe so vertiefen, dass Schiffe mit 13,50 Metern Tiefgang und auf der Flutwelle mit 14,50 Metern Tiefgang Hamburg erreichen können. Derzeit ist es ein Meter weniger. 638 Millionen Franken soll der Aushub von fast 40 Millionen Kubikmetern Sand kosten.

Streit um den Wasserfenchel

Seit 2002 wird geplant, Umweltverbände klagten dagegen. 2014 verschob das Bundesgericht eine Entscheidung wegen offener EU-Rechtsfragen. Die Grünen trugen das Projekt stets schweren Herzens mit, sowohl in der Koalition mit der CDU ab 2008 als auch aktuell im Bündnis mit der SPD.

Grünes Licht gab das Bundesverwaltungsgericht auch gestern nicht. Vor allem zwei Vorbehalte hatten die Richter. Zum einen sei nicht ausreichend geklärt, wie das Ausbaggern und der danach steigende Salzgehalt infolge der Flut dem Schierlings-Wasserfenchel bekämen. Die bis zu 2 Meter hohe Wasserpflanze kommt weltweit nur in der Elbe um Hamburg vor und steht auf der Roten Liste bedrohter Arten.

Zum anderen monierte das Gericht die Ausgleichsmassnahmen für den Natureingriff. Das angeführte Gebiet «Spadenlander Busch-Kreetsand» in Niedersachsen könne nicht angerechnet werden, weil die dort geplanten Massnahmen auch ohne Elbvertiefung hätten ergriffen werden müssen. Andere von Umweltverbänden vorgebrachte Befürchtungen wie die Bedrohung von Fischbeständen oder Brutvögeln liessen die Richter nicht gelten.

Umweltverbände: «Unnötig»

Die Stadt Hamburg muss nun nachliefern. Die Anpassung der Fahrrinne werde aber kommen, die Notwendigkeit sei vom Gericht bestätigt worden, erklärte der Senat von Bürgermeister Olaf Scholz. Auf die Dauer der weiteren Verzögerung wollte er sich nicht festlegen. Fast pathetisch hob Wirtschaftssenator Frank Horch die Bedeutung des Hafens hervor. Hamburg sei eine «Welthafenstadt», über die Im- und Export für eine ganze Nation liefen.

Die Umweltverbände BUND, Nabu und WWF sehen sich hingegen in ihren Sorgen bestätigt. Den Behörden sei es nicht ge­lungen, eine rechtskonforme Planung für die Elbvertiefung vor­zulegen. Sie wäre der historisch grösste Eingriff in die Tideelbe zwischen Hamburg und Nordsee. Es bestehe das Risiko, dass das gesamte Ökosystem durch veränderte Strömungsverhältnisse, erhöhten Schwebstofftransport und sinkenden Sauerstoffgehalt stark geschädigt werde.

Die Umweltverbände halten die Elbvertiefung auch aus wirtschaftlicher Sicht für unnötig und fordern eine bessere Kooperation zwischen den Häfen Hamburg, Bremerhaven und dem Jade-Weser-Port in Wilhelmshaven. Der einzige deutsche Tiefseehafen hat eine Milliarde Euro gekostet und wirbt mit dem Slogan «No Tide, No Limits». Der Hafen ist für 2,7 Millionen Container ausgelegt, also knapp einem Drittel der Hamburger Kapazität. Allerdings ist er zu weniger als 20 Prozent ausgelastet. (Berner Zeitung)