Putschversuch war ein «Geschenk Gottes»

15. Juli 2016, Freitagnachmittag: Der türkische Generalstabschef Hulusi Akar bereinigt Personallisten für den Umbau der Armeespitze. Man habe einen heftigen Schlag geplant, wird er später zu Protokoll geben, gegen Anhänger des Predigers Fethullah Gülen, welche die Kommandostrukturen unterwandert haben sollen. Doch nein, die Putschgefahr habe er in diesem Moment nicht erkannt. Der Kommandant der Landstreitkräfte, General Salih Zeki Colak, hilft beim Bearbeiten der Personallisten. Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan weilt in Marmaris, nachdem er tagelang nicht mehr in der Öffentlichkeit gesehen worden war.

14.30 Uhr: Im Hauptquartier des türkischen Geheimdiensts MIT erscheint Major O. K. Im späteren Verhör wird er aussagen, er habe gewarnt: Helikopter seien auf­geboten worden, um Geheimdienstchef Hakan Fidan mitzunehmen, dies könne ein Putschversuch sein. Der Geheimdienst schickt ihn zu seiner Militär­einheit zurück, ausgestattet mit einer Abhörwanze. Nach dem Putschversuch wird man sich ­fragen, warum Fidan jetzt nicht ­sofort Premierminister Binali Yildirim und Erdogan informiert. Jedenfalls erklären diese nach der Putschnacht, er habe es nicht getan.

Circa 16.20 Uhr: Der stellvertretende Generalstabschef Yasar Güler erscheint bei Hulusi Akar und flüstert ihm ins Ohr, er habe einen Anruf von Hakan Fidan erhalten.

18 Uhr: Fidan trifft beim Generalstabschef ein. Colak ist dabei und hört von der geplanten Mitnahme des Geheimdienstchefs durch Helikopter. Zwei der mächtigsten Männer in der Türkei wissen also nun von der drohenden Putschgefahr. Und sollen Yildirim und Erdogan weiterhin nicht in­formiert haben. Weder Hakan Fidan noch Hulusi Akar müssen später vor dem Ausschuss des türkischen Parlaments, der den Putschversuch untersucht, mündlich dazu aussagen. Akar schickt nach dem Treffen mit Fidan General Colak zum Luftwaffenkommando, um da nötigenfalls Festnahmen vorzunehmen. Laut Güler befiehlt er ausserdem dem diensthabenden Offizier im Operationszentrum, alle militärischen Flüge im türkischen Luftraum zu unterbinden.

20.20 Uhr: Hakan Fidan verlässt das Hauptquartier des Generalstabschefs.

Circa 21 Uhr: Generalmajor Mehmet Disli stösst zu Generalstabschef Hulusi Akar. Er hat einen ­bekannten Bruder: Saban Disli ist stellvertretender Vorsitzender der AK-Partei von Erdogan. Mehmet Disli zieht eine Pistole. Er versucht, Akar mit Zureden und Gewalt dahin zu bringen, die Führung des Putschs zu übernehmen. Akar weigert sich und wird später, zusammen mit weiteren Armeekommandanten, als Geisel genommen und zur Luftwaffenbasis Akinci, ins Zentrum der Putschisten, überführt.

21.25 Uhr: Per E-Mail erfahren türkische Medien, das Militär ­habe die Macht übernommen, um «die demokratische Ordnung zu schützen».

21.28 Uhr: Brigadegeneral Mehmet Partigoc gibt über das ­Kommunikationssystem des Militärs (Medas) Neubesetzungen an der Armeespitze durch, im ­Namen des «Peace at Home Council», wie sich die Putschisten nennen.

22.21 Uhr: Anweisungen zum Kriegsrecht gehen via Medas an die Armee-Einheiten. Doch Ümit Dündar, der Kommandant der Ersten türkischen Armee in Istanbul, wird stutzig, wie er später aussagt. Die Order werden mit der höchsten Dringlichkeitsstufe namens «Thunderbolt» versandt. Doch dazu wäre nur der Generalstabschef berechtigt. Womöglich ein entscheidender Fehler der Putschisten: Denn Dündar weist seine Einheiten an, die Befehle nicht zu befolgen. Er kontaktiert Erdogan. Seine Soldaten sichern den Flughafen in Istanbul.

22.30 Uhr: Die Bosporus-Brücke und die Fatih-Sultan-Mehmet-Brücke in Istanbul sind geschlossen, und Soldaten mit Panzern haben sich postiert. Über Ankara und Istanbul kreisen Militärhelikopter, Kampfjets donnern über die Hauptstadt. Man hört Gewehrschüsse.

16. Juli, 00.26 Uhr: Präsident Erdogan ­beendet Spekulationen, er sei ins Ausland geflüchtet. Auf CNN Türk hebt die Moderatorin ein iPhone in die Kamera. Über die Videotelefonieanwendung von Apple ruft Erdogan «unser Volk auf, sich auf den Plätzen und am Flughafen zu versammeln». Die Türken werden dem Aufruf in Scharen folgen und sich gegen Soldaten und Panzer stellen.

2.39 Uhr: Bomben treffen das türkische Parlament in Ankara, meldet die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu.

3.20 Uhr: Erdogan ist in Istanbul gelandet. Inmitten von Anhängern verkündet er später vor den Fernsehkameras: «Der Präsident, den 52 Prozent des Volkes an die Macht gebracht haben, hat die Kontrolle. Die Regierung, die vom Volk an die Macht gebracht wurde, hat die Kontrolle.»

10.20 Uhr: Premier Binali Yildirim zieht Bilanz der Putschnacht: Mehr als 160 Menschen getötet, über 1400 verwundet, über 2800 Mitglieder der Streitkräfte verhaftet. Festgenommen wird in dieser Nacht beim Putschzen­trum auf der Luftwaffenbasis Akinci auch ein Assistenzprofessor namens Adil Öksüz, gemäss späterer Anklage einer der zivilen Führer des Militärputsches. Doch: Ein Richter entscheidet, es gebe nicht genug Beweise. Der Staatsanwalt appelliert, aber auch der nächste Richter sieht das nicht anders: Nach zwei Tagen in Haft spaziert Öksüz zum Gefängnis hinaus. Seither ist er wie vom Erdboden verschluckt.

21. Juli: Ein Anruf aus der US-Botschaft auf den Anschluss von Adil Öksüz wird registriert. Diese muss sich öffentlich erklären: Man habe ihn informiert, dass sein US-Visum aufgehoben worden sei. Öksüz, so die spätere Anklage, soll vor dem Putschversuch hochrangige Armeekommandanten getroffen haben. Und er soll zudem in den USA Putschpläne mit Fethullah Gülen erörtert haben. Hat Adil Öksüz vor dem Putschversuch sogar den türkischen Verteidigungsminister getroffen? Eren Erdem, ein Istanbuler Abgeordneter der Oppositionspartei CHP, behauptet dies später bei einem TV-Auftritt und erklärt, der Geheimdienst von Hakan Fidan wisse, wer von diesem Treffen ein Video aufgenommen habe.

Die Nacht vom 15. auf den 16. Juli 2016 bleibt eine Nacht voller Mysterien. Generalstabschef Akar und Geheimdienstchef Fidan, die viele offene Fragen beantworten könnten, werden in der Folge vom Untersuchungsausschuss des türkischen Parlaments nicht vorgeladen, bloss schriftlich befragt. Kemal Kilicdaroglu, der Chef der Oppositionspartei CHP, wird vermuten, es habe Behörden gegeben, die den Putschversuch kontrolliert hätten laufen lassen, im Wissen darum, dass er zum Scheitern bestimmt war. Präsident Erdogan legt in der Putschnacht selber den Grundstein für diese Spekulationen. Er bezeichnet die Ereignisse als «Geschenk Gottes».

(Berner Zeitung)