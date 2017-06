Postkommunisten-Zoff paralysiert Rumänien

Mit ihrem klaren Wahlsieg Ende 2016 gelang Rumäniens postkommunistischen Sozialdemokraten (PSD) eine triumphale Rückkehr an die Macht. Parteichef Liviu Dragnea kam als neuer Ministerpräsident nicht infrage, weil er vorbestraft ist – wegen Wahlmanipulation. Als seinen Statthalter setzte er in Bukarest Sorin Grindeanu an die Regierungsspitze.

Nur gut fünf Monate später hat die PSD am Mittwoch ihren eigenen Premier durch ein Misstrauensvotum im Parlament gestürzt, weil dieser das Feld nicht freiwillig räumen wollte, wie das Dragnea ultimativ gefordert hatte. Dieses für eine Demokratie bizarre Szenario könnte aus einem Stück von Eugen Ionescu stammen, dem rumänischen Grossmeister des absurden Theaters.

In nur sechs Monaten hat Dragnea mit seinem Brechstangenkurs die Zivil­gesellschaft auf die Barrikaden gebracht und die PSD an den Rand der Spaltung. Im Winter hatten in Bukarest Hunderttausende gegen Lockerungen im Korruptionsstrafrecht demonstriert, deren Nutzniesser Dragnea und andere PSD-Exponenten wären.

Gegen den Parteichef, der auch Präsident des Abgeordneten­hauses ist, läuft ein Verfahren wegen Verdachts des Amtsmissbrauchs. Getrieben von panischer Angst vor Machtverlust und einer drohenden Gefängnisstrafe,hat er die Botschaft der Strasse nicht verstanden. Dabei ist diese eigentlich simpel: Die Regierung soll sich endlich um die Probleme des Landes kümmern, nicht um die eigenen und jene des Parteichefs.

Zum Helden aber taugt der gestürzte Premier Grindeanu nicht. Er bleibt eine Kreatur von Dragnea, wirkte spröde und hölzern und verfügt über kein Charisma. Immerhin nimmt er lieber die Demütigung durch die Partei in Kauf, als durch unpopuläre oder illegale Massnahmen neue Strassenproteste zu provozieren.

Klaus Johannis, der integre, aber farblose konservative Staatspräsident, hat in diesen turbulenten Monaten durch seine Standhaftigkeit an Statur gewonnen. Vor einem halben Jahr hat sich Dragnea noch öffentlich über den Siebenbürger Sachsen lustig gemacht. Dieser steht für Stabilität und für die Fortsetzung des Antikorruptionskurses.

Der Machtkampf zwischen Johannis und Dragnea geht nun in eine weitere Runde. Der PSD-Chef sucht eine neue Marionette, der Präsident startet am Montag die heiklen Konsultationen zur Bewältigung der Regierungskrise, die eigentlich eine Parteikrise ist. Der Burgfrieden bei der PSD wird nicht lange halten, dafür sind zwischen ihren Exponenten zu viele Rechnungen offen.