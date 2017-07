Philippe kommt endlich zur Sache

«Ruhig, aber mit kalter Entschlossenheit» will Philippe Frankreich reformieren. «Alle Nachbarländer haben ihre Ausgaben reduziert, nur wir nicht», meint er in seiner einstündigen Regierungserklärung vor der Nationalversammlung. Der konservative, zu Präsident Emmanuel Macron übergelaufene Premier versprach, den Steuerdruck bis zum Amtszeitende um ein Prozent zu senken.

Auch kurzfristig ist der Sparkurs unumgänglich, nachdem der Rechnungshof in der Staatskasse ein tiefes Loch entdeckt hat, das er unverblümt der «unehrlichen» Haushaltführung von Vorgängerpräsident François Hollande ankreidet. Die neue Regierung müsste deshalb zusätzlich acht Milliarden Euro einsparen, um Ende 2017 auf das budgetierte Defizit von nur 2,8 Prozent zu kommen. Philippe schiebt deshalb die Lockerung der Vermögenssteuer sowie die Senkung der Unternehmerabgaben um ein Jahr bis 2019 auf.

Störmanöver der Linken

Der Premier bestätigte auch den Zeitplan der umstrittenen Arbeitsmarktreform: Die Parlamentsdebatte beginnt in wenigen Tagen, damit das Gesetz im Oktober unter Dach und Fach ist. Das «Unbeugsame Frankreich» (FI) von Linkenchef Jean-Luc Mélenchon hat schon 130 Änderungsanträge eingebracht, um Zeit für die Organisation von Protestaktionen zu gewinnen.

Geschwächte Ministerin

Arbeitsministerin Muriel Pénicaud war am Dienstag allerdings in einer geschwächten Position, als die Zeitung «Libération» enthüllte, dass sie in der Begünstigungsaffäre «Las Vegas» nicht die ganze Wahrheit gesagt hatte.

Die im Anschluss an die Regierungserklärung folgende Vertrauensabstimmung war nur eine Formsache. Die Linke (Mélenchon, Kommunisten, Grüne) sowie die Rechte (Konservative, Front National) wollten zwar fast geschlossen dagegenstimmen, doch die Regierungspartei La République en marche verfügt in der Nationalversammlung über eine bequeme Mehrheit.

Kritischer waren die Reaktionen auf den Auftritt von Präsident Emmanuel Macron vom Vortag in Versailles vor den beiden versammelten Parlamentskammern. Die gross inszenierte Rede sei langweilig, banal und verallgemeinernd gewesen, kommentierten zahlreiche Pressestimmen. Philippe erhielt für seine nüchterne, faktenbasierte Rede aber spontanen Applaus. Umso nachdrücklicher gedachten sowohl der Präsident wie der Premier der verstorbenen Politikerin Simone Veil. (Berner Zeitung)