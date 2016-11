Mörder von Jo Cox schuldig gesprochen

Ein Londoner Strafgericht hat einen 53-Jährigen arbeitslosen Gärtner des Mordes an der Labour-Abgeordneten Jo Cox schuldig gesprochen.

Die zwölf Geschworenen einigten sich nach knapp zweistündiger Beratung. Sie verurteilten den Mann zu einer lebenslangen Haftstrafe. Der Anklage zufolge steckte sein Zimmer voller Nazi-Literatur. Im Prozess plädierte er zwar auf nicht schuldig, die Verteidigung konnte jedoch keine Beweise präsentieren. Auf die Frage nach seinem Namen antwortete der 53-Jährige: «Tod den Verrätern, Freiheit für Britannien.»

«Grossbritannien zuerst»

Das Verbrechen geschah genau eine Woche vor dem historischen EU-Referendum am 23. Juni und schockierte die Briten zutiefst. Die 41-jährige Cox hatte sich für einen Verbleib Grossbritanniens in der EU stark gemacht.

Cox war während einer Bürger-Sprechstunde in ihrem Wahlkreis in der Nähe von Leeds attackiert worden. Der Angreifer rief «Britain first» (Grossbritannien zuerst), gab mehrere Schüsse ab und stach zudem auf sein Opfer ein, wie es heisst. Der Brexit-Wahlkampf war nach dem Mord an Cox vorübergehend ausgesetzt worden.

Cox hinterliess zwei Kinder. Ihr Witwer Brendan sagte nach dem Schuldspruch, seine Familie wolle keine Vergeltung. Er könne nur Mitleid empfinden mit einem Mann, der seinem hasserfüllten Leben nur durch einen feigen Mord habe Sinn geben können. (jdr/sda)